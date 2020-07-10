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這家銀行數位帳戶綁LINE Pay 美元活存年息高

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

後疫情時代存款利率不排除持續向下，台北富邦銀行為振興全民荷包，即日起推出「數位存款帳戶雙享方案」，今年8月31日前成功新開立數位帳戶並連結LINE Pay Money，可享美元活存年息1.68%高利優惠，為目前市場最高水準。

如再符合振興券回饋，早鳥儲值消費滿新台幣3,000元，有機會獲得最高550元等值回饋，包含LINE Point點數400點及新台幣150元現金回饋（限量，送完為止)，同時，北富銀持續關懷弱勢族群，活動特別加碼擴及愛心存款帳戶，同享前述雙重優惠。

以外，如果是數位帳戶既有客戶及一般存款帳戶，帳戶連結LINE Pay Money並符合振興券回饋，亦可獲得LINE Point點數100點至400點不等的回饋。

北富銀表示，數位帳戶今年在全民防疫強勁力道的推動下，新戶大幅增加。據統計，今年1~6月北富銀新開立的數位帳戶，比去年同期成長逾十倍，尤其3月、4月隨著防疫氛圍來到顛峰，數位帳戶的新戶快速成長，月增率最高達166%，刷新紀錄。

目前國內疫情趨緩，數位帳戶新戶數量仍穩定攀升，可預期後疫情時代，數位金融工具的使用將成為民眾普遍的習慣，北富銀也趁此機會，鼓勵全民開立數位帳戶。活動期間內完成任務立享美元高利活存及LINE Point點數、現金回饋（限量，送完為止）。

不僅如此，北富銀振興不忘愛心，愛心存款帳戶不限新舊戶，只要將帳戶連結LINE Pay Money，8月底前同享美元高利活存、早鳥達成振興券消費滿額再享LINE Point點數與現金回饋(限量，送完為止)。這項活動的愛心存款帳戶適用對象包括全台身障同胞、台北市低收入戶與台北市年滿65歲的長者。

北富銀數位帳戶開立方式相當便捷，年滿20歲的本國自然人都可線上申辦，申請時備妥身分證、健保卡或駕照，透過他行存款帳號(非數位存款帳戶)、富邦信用卡、自然人憑證任一方式驗證，最快申辦當日開戶完成，可進行轉帳、換匯、台外幣定存、帳單代扣繳等，使用相當方便。

數位帳戶 LINE 北富銀

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