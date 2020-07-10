生技股成台股人氣王 一日內上演戲劇性變化

合一（4743）、中天（4128）分盤後昨天續攻漲停，今天出現漲多獲利了結賣壓，合一出現跌停鎖住，中天則是瞬間漲停到跌停又再拉上去；原本大家以為生技股走勢應告一段落，然而，上櫃的生技股還是有太景*-KY(4157)、訊聯（1784）等15檔攻上漲停，截至1點10分左右，上櫃的成交量已達270億元。

今天人氣生技股合一出現重挫跌停，生技股早盤一度殺聲隆隆，不過，高端疫苗（6547）、國光（4142）走勢還很強勁，早上完全不受生技股大盤重挫影響，依舊維持在紅盤，另外原本大跌晟德集團的順藥（6535）、永昕（4726）也出現戲劇性變化，從大跌後拉到紅盤之上。

最近生技產業成為台股人氣焦點，許多投資人看到生技股回檔都在問，能不能搶進。

就產業面來看，國內的生技專家也是晟德集團董事長林榮錦就指出，台灣的基礎科學不錯，今天就應該投入後天的環境與市場，換言之，現在就要去做，否則就太晚了，從大環境市況來看，林榮錦認為，台灣擁有絕佳發展生技的契機，這次的新冠疫情讓全球看到台灣防疫的成果，連帶也開始看重台灣的生技產業。

台股投資專家建議，合一、中天大漲寫下的傳奇後，生技股從防疫股開始到新藥研發，許多個股都已經大漲，要追進生技股的風險增加，大漲後就容易大跌，要注意投資風險；個股別表現，可注意新藥研發有授權題材的個股，有授權題材的個股，有機會成為新一波資金追逐的標的。