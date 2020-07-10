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原油價格回落 這檔ETF盤中大跌逾7%

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

新冠肺炎疫情升溫，市場擔憂原油需求前景，原油價格週四走跌，今早亞洲盤也持續疲弱，使得台股中連結原油的正向ETF今日下挫，包括街口布蘭特油正2(00715L)盤中大跌逾7%，元大S&P原油正2盤中也有逾3%的跌勢。

美國與其他國家新冠肺炎病例見上升，原油期貨價格週四收低，WTI原油價格下跌1.28美元或3.1％，回到每桶40 美元以下，收每桶39.62美元，創6月30日以來最低收盤價，布蘭特原油期貨價格下跌94美分或2.2%，收每桶42.35美元，也為7月1日以來最低收盤價。

原油走跌，台股中連結原油的ETF正向商品也走跌，盤中槓桿兩倍的ETF包括街口布蘭特油正2(00715L)大跌逾7%，元大S&P原油正2也有逾3%的跌勢，原型ETF元大S&P石油走跌逾1.8%，而反向ETF 元大S&P原油反1則走揚逾3%。

ETF 元大 大S

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