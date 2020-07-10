原油價格回落 這檔ETF盤中大跌逾7%
新冠肺炎疫情升溫，市場擔憂原油需求前景，原油價格週四走跌，今早亞洲盤也持續疲弱，使得台股中連結原油的正向ETF今日下挫，包括街口布蘭特油正2(00715L)盤中大跌逾7%，元大S&P原油正2盤中也有逾3%的跌勢。
美國與其他國家新冠肺炎病例見上升，原油期貨價格週四收低，WTI原油價格下跌1.28美元或3.1％，回到每桶40 美元以下，收每桶39.62美元，創6月30日以來最低收盤價，布蘭特原油期貨價格下跌94美分或2.2%，收每桶42.35美元，也為7月1日以來最低收盤價。
原油走跌，台股中連結原油的ETF正向商品也走跌，盤中槓桿兩倍的ETF包括街口布蘭特油正2(00715L)大跌逾7%，元大S&P原油正2也有逾3%的跌勢，原型ETF元大S&P石油走跌逾1.8%，而反向ETF 元大S&P原油反1則走揚逾3%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言