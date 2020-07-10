台幣狂漲 逢低布局外幣？銀行推薦美元、人民幣

面對新冠肺炎全球確診數持續升高，疫情可能捲土重來，金融市場局勢不穩定，美國聯準會（Fed）宣布重返零利率政策，各國也紛紛祭出降息救市，在「低利率時代」且近期正值台幣匯率強勢升值下，現階段正是逢低布局外幣資產的好時機 。

凱基銀即日起逆勢推出快閃「換匯優存」優惠，提供美元、人民幣、澳幣三種幣別的外幣定期存款，最高可享有高達2.50%利率，有助於在低利環境中守護自己的資產。

疫情造成全球市場波動，外幣該如何配置才能降低風險？凱基銀針對美元及人民幣第三季趨勢預測，Fed積極救市，釋放出的美元流動性將導致美元長期走貶，惟從疫情發展來看，二次疫情似有逐漸升溫趨勢，不排除未來一季美元有再度衝高的可能，建議投資人可酌量增持美元部位。

在人民幣方面，近一個月兌美元升值方向明確，不排除短線仍有持續走升的可能 ，建議酌量增持，因此，目前正是投資外幣存款的最佳時機。

凱基銀行即日起至7月31日止，限時一個月，推出「換匯優存」專案，3個月天期共有美元、人民幣、與澳幣三種幣別選擇，其中美元定存利率最高可享1.58%，澳幣定存最高享1.20%，人民幣最高更享2.50%優惠利率；舉例來說，以美金5萬元新資金辦理美元換匯優存，3個月到期後，約可多領新台幣6,000元左右的利息收入，除能享有高於新台幣的利息外，更能享受未來美元升值的潛在利益。

面對全球利率不穩，許多民眾正在觀望或等待投資時機，凱基銀行換匯優存主打３個月天期的三種外幣定存，對於有短期儲蓄，或希望穩健投資需求的民眾而言，正是最有效率的選擇。