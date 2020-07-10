Dream Big元大公益圓夢計畫 提供多元公益支持模式

暑期即將到來，元大金控暨元大文教基金會發起的Dream Big元大公益圓夢計畫，攜手兩所學校、四家社福單位本周四(9)日於華山文創園區展出成果，邀請民眾免費入場看展，運用八個月以來在台北、宜蘭、苗栗、彰化、雲林、屏東等地推動的「兒少課輔、逆風陪伴、五感創藝、彭祖體驗、島語文化、科普教育」的公益教學，打造出用創意突破逆境、以健康元氣防疫與生活應用的教育展，活力滿滿迎暑假。

Dream Big元大公益圓夢計畫教育展，從入場開始就以彰化縣二林鎮興華國民小學哇苗科學服務團創意防疫機器人為入場民眾噴酒精，展出攤位中的社團法人IPOWER培力學社則帶來北海岸囡仔們的防疫皂與防疫口罩套手作DIY成果，將課程所學創新應用，幸運獲得自組DIY防疫體驗作品的民眾直呼「好驚喜！」展覽全程不僅量額溫、酒精消毒、室內總人數管制等防疫措施做好做滿，更特別打造數位影音區，將展覽內容數位化，暑假期間將陸續透過「元大愛無限」臉書粉專放送，結合實體展與線上社群平台，讓觀眾以最安心、最方便方式逛展，傳遞元大Dream Big計畫參與發表的圓夢故事與價值。

根據社福單位反應，疫情爆發後，社福單位捐款減少2至3成，大型募款與教學活動也受到限制，元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，元大金控暨元大文教基金會打造「Dream Big元大公益圓夢計畫」，連續四年不僅出錢也出力，為突破疫情限制，元大志工團打造出更多元的公益支持模式，像是把理財素養課程搬到線上，圓夢成果也首創結合實體與網路社群的創意展出，讓民眾安全入場，在家也能身歷其境看展。

儘管疫情限制，本屆入選的六個圓夢單位堅持圓夢，為突破困境，各單位展現了強大的堅持力與創造力，也透過小班教學、市集迷你化，將科普教育與技藝培力課程化整為零，積極推動，並運用元大開辦的「公益影音工作坊」所學，以社群網路分享教學成果，其中社團法人IPOWER培力學社的銓銓與鵬鵬兩位同學的隨身肥皂紙教學影片，被運用到「元大幸福日」活動，「兩位同學間接成為六個偏鄉小學及社福團體的小老師，參與學習的師長同學反應都很熱烈！」楊荊蓀執行長點出，圓夢價值持續不斷循環，實現Dream Big打造教學相長的公益平台夢想，非常具有意義。

青少年也不落人後，疫情期間，逆風劇團持續以戲劇陪伴高關懷少年，也迅速推出行動餐車送愛到醫護，並結合元大志工團擴大社區清掃，帶領少年學習關懷付出，從受助中成長，轉化為助人角色！參加逆風劇團每周展開一次藝術課程與社區公益回饋行動、曾流浪街頭的少年阿銘表示，透過逆風劇團緊急安置與輔導邁向自立生活，讓他在表演學習及生活引導下找到興趣與自信，他目前已經從逆風劇團搬到租屋處展開新的生活，朝向開朗光明的夢想前進。

ACE家族的王如璇、唐偉倫等大學生則號召志同道合的同學，回鄉陪伴雲林縣大埤鄉嘉興國民小學學童，他們連結社區居民與在地店家，舉辦大埤鄉前所未有的盛大島語文化市集與展覽，與當地社區居民合作展開「柑仔店」展覽與柑式挑戰賽，為期4個月的展出傳承古早記憶，廣邀大埤鄉親盛大舉辦島語文化市集，邀來16家攤商與7個高中學生團體共同展示在地特色物產，並以活力十足的表演，為大埤注入年輕的聲音，帶領孩子認識並看見在地文化的精采，建立對家鄉文化的自信。

心路基金會新竹分事務所則透過計畫新開辦直排輪、舞蹈社、戲劇社，期望透過多元刺激，開發孩子的潛能，其中學員小愷在舞蹈老師的帶領下練習伸展肢體動作，前彎、抬腿、橋式、倒立手撐等常人做來簡單的動作，卻是孩子建立自信的一大步，學習大躍進的小愷現在會主動和老師打招呼，也會聽老師的指令跳舞，他正努力練習啦啦隊舞，希望能帶給其他人歡樂。帶著孩子們走入社區也是心路的夢想，心路表示，疫情趨緩後小天使們第一場來到陽光國小表演直排輪跨越障礙物和收拾三角錐，吸引陽光國小學生也想一試身手，才發現連要站穩都不容易，「好佩服小天使的毅力！」陽光國小小朋友豎起大拇指！透過與一般孩童、失智長者互動，心路小天使證明只要堅持努力，圓夢就能成真。

本屆Dream Big元大公益圓夢計畫也關注長者，財團法人弘道老人福利基金會透過計畫展開巡迴高老年人口比率「彭祖體驗」活動，邀請偏鄉小學生體驗，穿上模擬老化裝備後實際感受到高齡者視茫、重聽、駝背、行動不便，上半年總計334位民眾參與，體驗過後小朋友表示更能同理並幫助長者，接下來預計將持續至新北市雙溪以及嘉義巡迴舉辦。