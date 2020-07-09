遭金管會告發特別背信罪 大同深夜回應：難以接受
大同股東會剔除市場派股權引發爭議，金管會針對大同違反證交法第171條特別背信罪，將資料提供檢調單位，依法告發；大同公司深夜回應表示，重申為避免公司遭受無可恢復損失，均依法認定，也難以接受特別背信指摘，並籲請主管機關行政中立。
大同公司今晚發出三點聲明如下：
1、 遭台北地檢署通緝之違法陸資任國龍，及其在台未依法申報之共同行動人鄭文逸與王光祥等人，已證實皆有非常複雜且龐大之資金借貸往來。為避免公司遭受無可恢復損失之前提下，認定無表決權係依民法、企業併購法、證券交易法、兩岸人民關係條例等，依法認定。本公司董事長承擔重大壓力，履行忠實管理人的責任，實難接受所謂特別背信之指摘。
2、 本公司已多次陳情及呈報資料，聲請主管機關(金管會)儘速清查陸資及其他可疑資金來源。去年遭金管會第三次查獲之任國龍，遭令6個月內出清，短短數月之內悄無聲息之下，由何方神聖出資近90億元買下18%的大同股份？本公司依法函詢其最終受益人，未得答覆。陸資疑雲未解，公司無法保障其他合法之47%股東，更無法承受不可回復之損失。
3、 金管會與經濟部上週皆建議股東依司法途徑解決爭議，符合民法。本公司籲請主管機關行政中立。
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