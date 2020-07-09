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針對金管會指摘 大同深夜回應：籲請主管機關行政中立

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

針對金管會今日對大同公司負責人林郭文艷的指摘，大同深夜回應： 籲請主管機關行政中立。

大同公司回應如下：

1、遭台北地檢署通緝之違法陸資任國龍，及其在台未依法申報之共同行動人鄭文逸與王光祥等人，已證實皆有非常複雜且龐大之資金借貸往來。為避免公司遭受無可恢復損失之前提下，認定無表決權係依民法、企業併購法、證券交易法、兩岸人民關係條例等，依法認定。本公司董事長承擔重大壓力，履行忠實管理人的責任，實難接受所謂特別背信之指摘。

2、本公司已多次陳情及呈報資料，聲請主管機關(金管會)儘速清查陸資及其他可疑資金來源。去年遭金管會第三次查獲之任國龍，遭令6個月內出清，短短數月之內悄無聲息之下，由何方神聖出資近90億元買下18%的大同股份？本公司依法函詢其最終受益人，未得答覆。陸資疑雲未解，公司無法保障其他合法之47%股東，更無法承受不可回復之損失。

3、金管會與經濟部上週皆建議股東依司法途徑解決爭議，符合民法。本公司籲請主管機關行政中立。

金管會 大同 陸資

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