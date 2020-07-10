經濟選書／善用保單 減輕長照負擔

依衛福部指出，台灣人口快速老化，推估2026年國內長照需求人口將一舉突破百萬；而又依據台灣失智症協會估計，台灣目前失智人口約有28萬人，民國120年失智人口將逾46萬人，屆時每100位台灣人有2位失智者，未來可想而知需要受到長期照顧的需求會大增。

不過，真正對於失智症所造成影響有深度感覺的，應該是家中有失智或需要長期照顧狀況的人，很多人若沒遇到根本不會去想也不會去準備。由於沒有預先準備或是過度輕忽，「一人失智或臥床需要照顧因而拖垮全家」的例子就不斷地在現實社會中上演。所以要及早準備因應，免得導致將來拖累子女或家人。

政府的長照制度是提供最基本的長照服務，以「實物給付」為主，按現行長照2.0的服務，目前歸納為「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具／居家無障礙環境改善」及「喘息服務」等四大項實物給付。此外，108年9月12日還推出了「住宿式服務機構使用者補助方案」，提供有限的住宿式服務機構補助。

綜觀政府提供的各項服務或補助，每項均有限額，超過其服務額度，民眾就須自行負擔，其中每項服務均有自負額（一般戶為16%～30%），對於由家人自行照顧者無收入補償、聘請外／本勞來照顧也皆無補助，而對於住宿式服務機構每月補助大約每月僅能獲得5,000元，因此，長照2.0僅能提供最基本的服務，各位還是要謹慎規畫準備，才能填補將來的需求缺口。

市面上的商業型長照商品多元，所提供的主要為現金給付，可彌補各項費用支出，提升長照與醫療品質，種類涵蓋主約、附約，保障年期有終身、定期，提供多元繳費年期。至於長期照顧保險保障的項目，有失智／長期照顧一次性給付、分期給付，有含身故給付或純長期照顧保險金給付者，甚至也有含短期照顧給付的商品。保險商品種類齊全，可滿足民眾對於短期、長期照顧保障的需求，各位可依需求彈性選擇投保。

政府主推的長照2.0如前所述，是以實物的長照服務為主，屬於福利政策，可將其列為第一層基本保障。若要提升長照服務品質及降低未來家人負擔，在規畫退休長期照顧保障時，可再透過商業長期照顧／失智保險等保單，建立第二層的長照保障。

以長照2.0實物服務給付加上商業保險的一次性或分期的現金給付，來建構完整的雙層長期照顧保障防護網，才能使長期照顧這個長期而沉重的負擔有所依靠，將來若一天我們逐漸變老時，才能享有尊嚴而有品質的照護。

（摘自《勞退新制全攻略》，本書由經濟日報編纂，合作夥伴為南山人壽）