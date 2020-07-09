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【即時短評】告發大同特別背信罪 金管會宣示意味濃

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧今罕見大動作宣布，對大同依照證交法特別背信罪告發。記者戴瑞瑤／攝影
金管會主委黃天牧今罕見大動作宣布，對大同依照證交法特別背信罪告發。記者戴瑞瑤／攝影

金管會主委黃天牧今罕見大動作宣布，對大同依照證交法特別背信罪告發。對於金管會作為上市櫃公司的主管機關來說，這動作宣示意義大於實質，此舉僅是向社會宣示，不允許有心人破壞市場秩序，但回到現實，走法律途徑曠日廢時，可能大同公司派董事三年任期都過了，司法仍沒有結果。

在大同股東會6月30日爆發爭議後，金管會請集保公司調查大同辦理股東會是否有程序疏失，但頻頻遭外界批評無作為。黃天牧今表示，在大同股東會一結束後，就立刻找來周邊三單位討論，盤點出金管會目前法律上可以動用的所有動作，包含證交法與投保法，最終決議依照證交法第171條第一項第三款，認為大同涉嫌違法特別背信罪，向檢調告發。

這是史上首次因為股東會爭議，金管會依照證交法特別背信罪來告發一家上市公司。黃天牧此舉，要讓所有上市櫃公司知道，若還有公司想效仿大同這「奧步」，金管會是不會放任的。但主管機關選擇走曠日廢時的司法途徑，對社會來說僅是「宣示」意味，短期內仍無法解決問題。

不只金管會選擇走法律途徑，投保中心也於7月6日宣布對大同董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟，並向台北地方法院提起民事訴訟。投保中心董事長邱欽庭今坦言，很難期待解任訴訟三年內可以三審定讞，但至少此舉可對外宣示「有心人」不應透過違法手段取得經營權。

當主管機關都只能用司法途徑來「宣示」立場，也就趁了大同公司派的想法，公司派之所以當初敢這樣做，也就是看準走司法途徑很費時，至少可以拖過三年的期限，三年後董監事改選再想其他招。

大同經營權的爭議早已脫序多時，顯示的是公司法與證交法的「無能」，讓這長期亂象仍無法解決，金管會這次雖「硬起來」告發，但問題仍無法解決。黃天牧今多次強調：「證交法沒有給金管會權利去做大家期待的事。」未來是否修法讓金管會手上擁有更多「尚方寶劍」，或到底該不該給予行政機關太大權限，從大同此個案值得借鏡與深思。

大同 金管會 股東會

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