增加證券商發行ETN避險操作彈性 金管會鬆綁規範

為了增加證券商發行指數投資證券（ETN）避險操作的彈性、加強證券商徵信授信的品質，以及配合證券商實務操作需要，金管會將鬆綁證券管理規則部分條文，明定證券商為了發行ETN的避險需要，可以借券或融券賣出標的證券，且不受相關賣出價格不得低於前一營業日收盤價的限制。

ETN類似遠期契約，以發行證券商信用為擔保，沒有所謂的擔保品，為債券性質，券商收到客戶買進ETN的金額後，去買進與成分股高度相關的產品避險，等到客戶要賣回時候，券商再支付客戶應有的報酬。

金管會此次修正的「證券商管理規則」部分條文修正草案，共五大要點。

第一，規範證券商盈餘分派或撥補虧損應依經會計師查核簽證的財務報表辦理。

第二，明定證券商提報董事會的財務報告，須由董事長、經紀人以及會計主管簽名或蓋章。

第三，為增加證券商發行指數投資證券（ETN）避險操作彈性，明定證券商得因發行ETN避險需求，借券或融券賣出標的證券，且不受相關借券或融券賣出價格的限制。

第四，為加強證券商徵信授信品質，明定證券交易所可以蒐集、處理或利用投資人的各類信用資料，並可請求證券商以及金管會核准機構提供資料。

金管會解釋，目前券商透過證交所只能查到客戶的負面信用資料，因此訂定以上政策，但還是不能查到客戶可以跟銀行借多少錢。

第五，因分公司沒有董事會或監察人，明訂證券商屬外國公司在台灣境內分支機構者，假設規定要由董事會或監察人處理的事項，可以由該外國公司總公司或區域總部授權在台灣境內分支機構負責人處理。