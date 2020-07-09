快訊

財神爺上門了！威力彩獎號出爐 頭獎上看14.6億

為還許崑源清白 許崑源家屬明天提告這7人

增加證券商發行ETN避險操作彈性 金管會鬆綁規範

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

為了增加證券商發行指數投資證券（ETN）避險操作的彈性、加強證券商徵信授信的品質，以及配合證券商實務操作需要，金管會將鬆綁證券管理規則部分條文，明定證券商為了發行ETN的避險需要，可以借券或融券賣出標的證券，且不受相關賣出價格不得低於前一營業日收盤價的限制。

ETN類似遠期契約，以發行證券商信用為擔保，沒有所謂的擔保品，為債券性質，券商收到客戶買進ETN的金額後，去買進與成分股高度相關的產品避險，等到客戶要賣回時候，券商再支付客戶應有的報酬。

金管會此次修正的「證券商管理規則」部分條文修正草案，共五大要點。

第一，規範證券商盈餘分派或撥補虧損應依經會計師查核簽證的財務報表辦理。

第二，明定證券商提報董事會的財務報告，須由董事長、經紀人以及會計主管簽名或蓋章。

第三，為增加證券商發行指數投資證券（ETN）避險操作彈性，明定證券商得因發行ETN避險需求，借券或融券賣出標的證券，且不受相關借券或融券賣出價格的限制。

第四，為加強證券商徵信授信品質，明定證券交易所可以蒐集、處理或利用投資人的各類信用資料，並可請求證券商以及金管會核准機構提供資料。

金管會解釋，目前券商透過證交所只能查到客戶的負面信用資料，因此訂定以上政策，但還是不能查到客戶可以跟銀行借多少錢。

第五，因分公司沒有董事會或監察人，明訂證券商屬外國公司在台灣境內分支機構者，假設規定要由董事會或監察人處理的事項，可以由該外國公司總公司或區域總部授權在台灣境內分支機構負責人處理。

證券商 ETN 金管會

延伸閱讀

金管會：三個月內保險業降租紓困 少收約1.7億元

金管會對大同案出重手 依特別背信罪送檢調告發

金管會告發大同 涉嫌違法證交法特別背信罪

金管會出手了 大同股東會爭議案移送檢調

相關新聞

金管會依證交法特別背信罪告發大同 史上首例

大同經營權爭議，兩大主管機關今天皆祭出大動作，誓言捍衛市場秩序。金管會主委黃天牧今宣布，大同涉嫌違反證交法的特別背信罪罪...

聯合再生處分竹南廠房及新日泰股權 處分獲利共3.5億元

聯合再生（3576）為進一步整合產能，今（9）日董事會通過處分竹南科北一路廠房，交易金額約新台幣10.4億元，預計將在今...

【即時短評】告發大同特別背信罪 金管會宣示意味濃

金管會主委黃天牧今罕見大動作宣布，對大同依照證交法特別背信罪告發。對於金管會作為上市櫃公司的主管機關來說，這動作宣示意義...

中信金上半年賺近192億 暫居金控EPS獲利王

中信金今天公布上半年自結盈餘，儘管因提列呆帳，6月稅後盈餘僅有新台幣4.81億元，但累計前6月稅後仍賺進191.77億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.93元，暫居EPS獲利王。

新台幣開盤升值2.6分後強彈 盤中衝29.410元

新台幣今天早盤以29.580元兌1美元，升值2.6分開出。

台新金6月稅後盈餘16.05億 累計每股稅後盈餘0.59元

台新金控（2887）公布6月自結稅後盈餘新台幣16.05億元，累計每股稅後盈餘（EPS）0.59元。

玉山銀報喜 獲選績效最佳銀行

玉山銀行綜合績效穩健成長，經營成果及獲利能力再獲國際肯定，英國銀行家雜誌《The Banker》最新公布的2020年「績...

新世代金融傳播獎 經濟日報沙盒創新專題得獎

第三屆新世代金融傳播獎昨（8）日舉行頒獎典禮，經濟日報繼前（2018）年的農業保險、去年的數位人權之後，今年又以監理沙盒...

美元優利存款衝1.3％ 快搶

北京港版國安法上路，澳盛銀行昨（8）日發布報告，對市場議論港元美元是否脫鉤， 認為美國1992年香港政策法中有一條款，港...

數位通貨研究 進入新階段

中央銀行副總裁陳南光昨（8）日指出，我國持續研究央行數位通貨（CBDC），央行去（2019）年6月成立CBDC研究計畫專...

綠色金融2.0 下月提方案

金管會8月將提出「綠色金融行動方案2.0」，期程規劃二年半，包括將參考國際作法，對永續金融作出定義，並研議推動永續金融貸...

股息匯出效應 台幣翻貶

新冠肺炎疫情二度爆發的憂慮使國際美元轉強，外資昨（8）日見風轉舵，賣超台股後匯出，新台幣匯率強升氣焰暫滅；眼見國際匯市風...

熱門新聞

一張圖看4部會4大加碼券 免費抽籤送

表／免費送、要抽籤 4大部會加碼券比一比

全球最大宗 台積買沃旭綠電

擋不住了！ 機械公會下修景氣預測

鴻海旗下鴻騰 再發獲利預警

防疫正夯！錸德推抗菌光碟 鎖定醫院、儲存市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。