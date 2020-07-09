市場派繞道申請股臨會 經濟部：前提董事會無能力召開

經濟部今（9）日正式否決大同董事變更申請，主要理由為，加計大同公司「不應扣除而扣除」的股數後，出席股數未過半，不符合《公司法》規範，也沒有補正餘地，因此否決。而市場派也以公司法第173條第4項向經部申請股臨會召集權，經部表示，將實質審查是否符合「董事會不能召集股東會」要件。

經濟部商業司表示，大同市場派根據公司法第173條第4項向經濟部申請召集股臨會，之所以繞過請求大同公司董事會召集，是基於第4項「董事因股份轉讓或其他理由，致董事會不為召集或不能召集股東會時，得報經主管機關許可，自行召集」。

不過，經濟部商業副司長陳秘順說明，董事會不能召集股東會的原因，包括董事股份轉讓、董事會被解任、董事全體請辭或是董事會被法院假處分而無法執行職權等；陳秘順說，上述情形存在與否，經濟部將採實質審查確認符合要件，必要時將徵詢關係人說明。

陳秘順指出，大同案件相當複雜，經濟部將徵詢大同公司派、市場派及金管會等關係人說明，針對個案事實訴求理由及必要性審查，案件審查快慢難料；此外，即便召集權人取得召集權，後續提名、股務作業等程序，還會花上42天至45天，才會真正開會。

經濟部今日處分董事變更登記後，經濟部長王美花沙盤推演案情發展，一、大同公司充分理解經濟部處分理由，並自行重開股東會。二、市場派依公司法第173條或173-1條自行召開股東會。三、經濟部不排除發動公司法195條，強制公司限期改選。