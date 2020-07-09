金管會：三個月內保險業降租紓困 少收約1.7億元

金管會4月10日起，發布如果因疫情影響，保險業可以豁免適用不動最低收益率標準，改採專案報核方式辦理展延即時利用期限，自行評估調降承租戶租金或延後起租日等措施。金管會今（9）日最新統計，截至今年6月底為止，短短3個月內，一共有20家產壽險業實際辦理降租紓困，共計163件，降租金額共減少1億7277萬元。

國內大型地主壽險業包含國泰、富邦、新光人壽等，由於在全台擁有數百棟大樓，3月起受新冠肺炎疫情衝擊餐飲、觀光以及百貨零售業等，租戶難承受租金，金管會特開大門，放寬保險業不動產投資最低投保率2.095％要求。

根據金管會最新統計至6月底，總計針對11家壽險、9家產險業提供降租措施，總計降租163件，最多承租戶是服務業86件、其次為觀光業47件，另外有文化、航空、船運、醫療以及製造等行業。

除了調降租金以外的紓困方式，其他租金緩繳、分期、免租期以及延後起租日等協助措施，一共有13家保險公司共計41件，包含10家壽險業、3家產險業，承租戶最多仍為服務業23件，另有百貨、觀光、醫療等行業。

金管會表示，另外還有25件保險業協助措施正在進行協商中。

金管會調降壽險業不動產租金收入，被市場認為是包租公大幅調降租金。