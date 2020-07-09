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聯合再生處分竹南廠房及新日泰股權 處分獲利共3.5億元

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

聯合再生（3576）為進一步整合產能，今（9）日董事會通過處分竹南科北一路廠房，交易金額約新台幣10.4億元，預計將在今年年底前完成交易，處分利益約2.4億元，同時，董事會也通過出售新日泰能源股權，交易金額約新台幣7.1億元，處分利益約新台幣1.1億元，合計二項處分利益共約3.5億元。

聯合再生轉型積極發展模組品牌及太陽能系統電站業務，為整合產能、活化資產，聯合再生董事會通過處分竹南科北一路廠房，交易人為台灣光罩，交易金額約新台幣10.4億元，預計處分利益約新台幣2.4億元。此筆交易預計於今年年底前完成，可望有效降低負債、未來折舊及利息費用，增強財務結構。

同時，聯合再生董事會也通過出售新日泰能源股權，交易人為國泰人壽或其關係企業，交易金額約新台幣7.1億元，處分利益約新台幣1.1億元，預計將在今年第三季完成交易。

新日光表示，新日泰能源成立於2016年，目前資本額為新台幣15億元，新日泰能源專注國內太陽能電站之投資、興建與營運，持有約98個案廠。由於新日泰能源已完成聯合再生之階段性任務，聯合再生為有效運用資金並進行國內更多案場之開發及投資，決定出售新日泰能源股權予國泰人壽或其關係企業。

該公司表示，未來聯合再生將持續負責新日泰能源持有的電廠維運及經營管理的業務，並與國泰人壽共同投資開發國內太陽能案場。聯合再生亦將與其他國內大型壽險機構合作開發大型太陽能案場，加速台灣綠能發展，協助台灣成為亞洲綠能產業的重要據點。

新台幣 太陽能 國泰人壽

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