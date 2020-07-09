企業儲存系統季度報告 Pure Storage名列前五大

那斯達克掛牌的專業儲存服務廠Pure Storage近期宣布，該公司在市調機構IDC最新的2020年第一季全球企業儲存系統季度追蹤報告中，名列OEM外部儲存市場前五大廠商，在外部儲存市場上的競爭力大幅領先。

根據IDC 2020年第一季全球企業儲存系統季度追蹤報告，Pure Storage今年第1季在儲存方面的營收比去年同期成長了7.7%，但同期整體市場卻萎縮8.2%。在這份IDC季度追蹤報告當中，全快閃陣列是唯一出現成長的領域，至於硬碟儲存與混合式陣列則分別萎縮18%與11.5%。

Pure Storage董事長暨執行長Charles Giancarlo表示，對於該公司在IDC全球企業儲存系統季度追蹤報告中的成績與排名我們感到非常光榮。市場上的動能明確顯示公司的客戶重視且仰賴Pure解決方案的簡易性、穩定性以及彈性，尤其是在這關鍵時期。

Pure Storage最近也發表的第一季財報，營收3.671億美元，較去年同期成長12%；其中訂閱服務營收成長了37%。

Pure Storage台灣總經理吳元愷表示，很高興Pure Storage能在外部環境快速變動下持續穩定成長，並獲得IDC全球企業儲存系統季度追蹤報告的肯定。Pure Storage將持續透過高效能的儲存解決方案，協助台灣金融、醫療、製造等各產業進行數位轉型，更快從急遽增長的龐大資料中發掘洞見，獲取競爭優勢。

他強調，在資料量急遽增長、工作模式多元化、許多企業欲邁向數位轉型之際，企業對儲存基礎設備的效能需求大幅提升，且須易於管理。台灣許多不同產業的企業也跟上近期數位轉型的洪流，如醫療產業欲透過更精準的醫療資料分析提供更優質的醫療服務、製造業欲透過系統的優化整合提升供應鏈的順暢度及效率、金融業欲透過數位工具的運用提供更多元的金融服務等，在邁向數位轉型的過程中，擁有優良的儲存基礎設備以提升效率是非常重要的。

吳元愷指出，Pure Storage持續透過高效能且具彈性、簡易性及穩定性的儲存解決方案，協助資料使用變得更有效率、儲存管理上變得更容易，提升企業營運效率，也減少儲存管理的成本。