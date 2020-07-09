QE熱錢湧 瑞銀建議Staying Invested：現金是不良投資

全球貨幣寬鬆催動各資產項目飆漲，這波漲勢到頂了嗎？瑞銀今（9）日舉行投資展望，投資產品服務暨銷售諮詢總監董事總經理柯仕偉表示，這波上漲進場時機點已經過，漲幅已經達到或超過瑞銀的預期目標，但仍建議投資人可以持續持有，尤其是避險性的商品，例如黃金。

柯仕偉給出了十大理由建議投資人持續待在投資市場，包含：市場復甦可能很快發生、市場仍充滿風險、現金是一項不良投資、債券比現金更能減輕投資組合壓力、平衡投資組合可以有效抑制熊市風險、把握動態資產分配、真正的風險是無法實現目標。

這波金價已經飆漲達到每盎司1,800美元，達到多家法人心中的理想高點，柯仕偉認為，這波金價遇跌不易，適合布局長期避險需求。

而對於美國聯準會（Fed）舉債過多，柯仕偉認為利息遇高不易，三月美元有避險需求，目前已經下跌，持續看弱到年底。

對於台灣的興利發展，柯仕偉認為，亞洲雖然是病毒發源地，但疫情控制較歐美佳，尤其台灣，應該要大步邁向多開放，而不是只看零確診，台灣人不需要把零確診當成一百分考試目標，而是要改往適度開放，且要興利。

對於美國聯準會（Fed）的未來利率政策，雖然有考慮第二波疫情，但關鍵仍然是Fed主席鮑威爾的決心，除非現階段疫苗立刻開發出來，屆時金融市場穩定，Fed的政策就有可能往前進一步。