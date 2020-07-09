儒鴻6月營收意外下滑 今除息首日暫貼息

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

紡織股王儒鴻（1476）6月營收意外比5月下滑，今（9）日除息首日，股價開高走低，終場小跌0.5元，收在334元，暫時呈現貼息。不過儒鴻下半年營運逐季成長態勢不變，法人仍看好股價後勢有望朝向填息之路邁進。

儒鴻今天進行除息，每股配發現金股息11元，除息後參考價為334.5元，一開盤股價就上攻，盤中最多上漲6元，已經填息超過一半，可惜隨著台股回軟，儒鴻股價跟著拉回，尾盤更由紅翻黑，終場收在全日最低價334元，下跌0.5元，暫時呈現貼息。

儒鴻剛公布6月營收19.18億元，年減17.6%，並意外比5月略微下滑5.9%，略低於原先預期。對此，儒鴻主管說明，公司兩大產品線包括成衣和布。其中成衣的部分，確實已經在4月落底，但是布的部分，因為當初很多延單、砍單都是從成衣先開始，布的大約會慢個兩個月反應，所以6月還有受到一些影響。

另外因為船期關係，6月有部分出貨延到7月發生。加上新台幣兌美元走升，在匯率上也或多或少有一些影響。

不過儒鴻主管強調，整體來看，目前大方向不變，隨著歐美國家陸續解封，服飾零售店重開，不論成衣或布，下半年訂單都會陸續復甦，第3季營運會比第2季「明顯改善」。

儒鴻第2季營收54.47億元，季減9.3%，比去年同期衰退21.5%，創下近三年新低。但儒鴻董事長洪鎮海日前預告，最辛苦的時間已過，接下來儒鴻第3季會比第2季好，第4季再優於第3季，也就是下半年將逐季成長，整體趨勢將向上。

儒鴻去年除息後，只花了短短5天就完成填息。雖然今天除息首日出師不利，但搭配下半年景氣谷底翻揚，法人仍看好儒鴻接下來股價有望朝向填息之路邁進。

儒鴻 除息

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