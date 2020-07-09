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中信銀獨賣 法盛–盧米斯賽勒斯美國成長股票基金上市

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金，鎖定美國大型成長股投資，專挑「具特殊競爭優勢」之大型股，基金表現相對抗震，首波由中國信託銀行獨家販售。

隨著聯準會啟動新一輪量化寬鬆，市場資金行情幾乎燒到沸騰。回顧2008年金融海嘯時，聯準會救市引發的股市漲潮，從2008年到2017年10月底聯準會縮表為止，美股漲幅高達七成，遠比日股、歐股、陸股等熱烈，其中，又由大型成長股漲勢最凌厲。聯準會這次救市手筆遠比金融海嘯時期宏大，意味這次美股後市將更值得期待。此時，正是投入大型成長股的時機。

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金截至五月底為止，近9成持股為市值250億美元以上的大型企業。經理團隊的操作風格近似私募基金，法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金經理人阿齊茲強調，他的操作風格接近私募基金，因為他是抱持「入股」一家公司的心態選股。因此，基金周轉率相當低，持有期間幾乎都是以「年」為單位。基金十大持股中的阿里巴巴微軟亞馬遜、VISA等，團隊一律「抱緊處理」，不做波段操作。

以VISA為例，這檔持股從基金創立以來便持有至今，阿齊茲指出，VISA的主要成長動能來自信用卡等電子支付，「長期而言，全球電子支付的普及率仍低，還有數十年時間實現這筆投資機會。」

團隊偏愛具有寡佔商業模式、創新產品、品牌優勢等護城河的企業，使投組相對追漲抗跌。攤開成立以來報酬率，基金各期間績效皆位列同類型基金的前段班，三年累積報酬率高達51.49%。根據理柏統計，今年新冠疫情引發的市場震盪，這檔基金的跌幅是所有美國股票基金中最低的。追漲，抗跌，這檔基金都做到了。

目前標普500指數遠期本益比已高達25倍，評價面偏高，未來難免高檔震盪，建議投資人追求資金行情之餘，也須將基金「抗震」能力納入考量。

聯準會 金融海嘯 私募基金 中國信託 美股 阿里巴巴 亞馬遜 微軟

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