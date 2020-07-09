股息匯出效應 台幣翻貶

新冠肺炎疫情二度爆發的憂慮使國際美元轉強，外資昨（8）日見風轉舵，賣超台股後匯出，新台幣匯率強升氣焰暫滅；眼見國際匯市風向改變，央行尾盤再度進場作價，新台幣匯率終場翻貶2.6分，收在29.606元，總成交量13.065億美元。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，時序進入7、8月股利發放旺季，外資領完股息後匯出，會使新台幣匯率升勢暫歇；而美中貿易戰下，美國拉攏台灣對抗大陸，使外人直接投資增加，中長期而言，新台幣匯率將維持升值格局，預計到9月會承受較大的升值壓力。

央行統計顯示，主要亞幣昨日升貶互見，新台幣兌美元匯率貶值0.09%，主要貿易對手國韓元則是升值0.02%，人民幣升值0.09%，星元貶值0.04%。