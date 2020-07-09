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玉山銀報喜 獲選績效最佳銀行

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導
玉山銀行再獲國際肯定，榮獲《The Banker》2020年「台灣績效最佳銀行」。玉山銀行／提供
玉山銀行再獲國際肯定，榮獲《The Banker》2020年「台灣績效最佳銀行」。玉山銀行／提供

玉山銀行綜合績效穩健成長，經營成果及獲利能力再獲國際肯定，英國銀行家雜誌《The Banker》最新公布的2020年「績效最佳銀行」（Best Performing Bank），玉山以良好的獲利能力、均衡的業務發展以及嚴謹的風險控管，在各項評選指標均獲得高分，並以綜合分數第一名，獲評選為《The Banker》2020年「台灣績效最佳銀行」，也是台灣第一家獲此殊榮的銀行。

《The Banker》自1970年起每年公布全球千大銀行排名，為極具公信力及影響力的國際金融媒體。2020年適逢全球千大銀行排名發表的50周年，《The Banker》特別首度製作「年度績效最佳銀行」排行榜，研究全球前20大經濟體的主要銀行，比較各銀行財務、業務、風控等資料數據，製作出各國「年度績效最佳銀行」排行榜，玉山在首度公布排名便獲評為台灣銀行績效第一名。這也是玉山今年繼蟬聯《The Banker》台灣銀行業「品牌價值第一名」後，再以經營績效獲得殊榮，雙重肯定顯示國際媒體對玉山綜合績效給予很好的評價。

《The Banker》的「年度績效最佳銀行」排名共考量八個類別共30項關鍵績效指標，客觀的評鑑一家銀行各方面的綜合發展，玉山在獲利能力及風險加權資產報酬率兩個項目獲得分數最高，此外，玉山的業務成長率、資產品質及流動性管理等項目亦獲得很高的分數，反映玉山不僅在數位金融以及海內外業務快速成長，亦兼顧風險管理的強化與落實，可以同時保持優良資產品質與流動性。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山期望成為綜合績效最好，也最被尊敬的銀行。在邁向永續發展的道路上，不管面對各種挑戰與機會，玉山都會虛心努力、精益求精。今年《The Banker》頒發給玉山兩項最大獎，除了肯定玉山的綜合績效，更顯示玉山專業的品牌形象長期獲得顧客的信賴，在有形及無形指標都獲得很好的成績。得獎是榮譽也是責任，玉山將會繼續努力，創造顧客更大的價值，持續 讓台灣金融業在國際金融舞台上發光發熱。

玉山銀行 台灣銀行

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