新世代金融傳播獎 經濟日報沙盒創新專題得獎

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

第三屆新世代金融傳播獎昨（8）日舉行頒獎典禮，經濟日報繼前（2018）年的農業保險、去年的數位人權之後，今年又以監理沙盒之報導主題，連續三年榮獲平面媒體獎，創下該獎項唯一紀錄。

典禮由金管會檢查局前副局長葉淑媛主持，行政院前院長、現任財團法人新世代金融基金會董事長陳冲親自頒獎。陳冲致詞時指出，新世代金融基金會的英文名字Appacus取得很用心，概念源自Abacus（算盤），「我們把Ab改成App」，算盤跟錢有關，且是古老金融業的典型意象。

陳冲說，把Ab改成App，目的在希望大家儘量用現代觀點詮釋傳統觀念，這次得獎的作品，全是這種概念：用現代觀點探討傳統金融業的做法。

經濟日報本屆得獎作品為「造反有理--直擊沙盒五個案之創新與挑戰」，採訪記者包括劉秀珍、江睿智、陳怡慈；劉秀珍代表團隊致詞時指出，經濟日報能夠連續三年得獎，要感謝主辦單位與歷屆評審對經濟日報的肯定，我們也會繼續努力。

她也分享三點心得。首先，做了這題目，「真的感受到金融是高度監管的行業」；金管會對於改變的小心謹慎，無形中讓進入沙盒實驗的業者，必須面對很長的等待時間。金管會若能有積極的回應機制，應可釋放更多創新的能量。

其次，接觸這些金融創新業者時，發現他們充滿活力，「任何機會都一試再試，真的是勇闖沙盒」，應該要肯定他們。

另外，金融創新業者面對競爭對手時，不同於企業過往常用的防堵，「他們反而是要攜手合作」。合作才能創造更大的空間，從這點可以看到台灣金融業的新希望。

金管會 陳冲 金融業

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