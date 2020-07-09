數位通貨研究 進入新階段

中央銀行副總裁陳南光昨（8）日指出，我國持續研究央行數位通貨（CBDC），央行去（2019）年6月成立CBDC研究計畫專案小組，分階段進行CBDC相關研究與試驗計畫，今年3月完成第一階段「批發型CBDC可行性技術之研究」，下一階段「零售型CBDC概念驗證」正在籌畫，預計第3季啟動。

陳南光昨日出席台北市美國商會「疫情過後—數位經濟的轉型與布局」座談會，以「Digital Currencies and Payments」為題發表演說，內容包括貨幣與數位通貨的演進、台灣的支付系統與支付方式、全球金融危機後與新冠肺炎（COVID-19）疫情期間的支付行為、央行在數位時代的角色等。

陳南光指出，央行數位通貨解決方案已被提出，或將成為實現大眾期待的可能方案。