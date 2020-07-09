美元優利存款衝1.3％ 快搶

北京港版國安法上路，澳盛銀行昨（8）日發布報告，對市場議論港元美元是否脫鉤， 認為美國1992年香港政策法中有一條款，港幣可自由兌換美元，美國不太可能阻止中國大陸美元交易，這讓衝擊外匯市場變動不確定因素機率下滑，預期近來新台幣強漲態勢不變，從長線投資角度來看，專家建議可逢低買美元。

渣打銀行發布財富報告指出，下半年美元逢低布局時候來臨，而花旗銀昨日第3季投資展望上，認為從美國聯準會（Fed）利率走勢顯示，2022年底前可能都不會升息，換言之，從個人外幣布局角度來看，現階段如果能搶到利率超過1%美元存款專案，可以有效提升手中現金投資效率。

滙豐銀7月起針對財富管理客戶，依據單筆最低承作金額不同，推出兩種不同年利率美元定存專案，一種為最低單筆承作金額1萬美元、可享有6個月天期0.8％定存利率，另一種為最低6萬美元、可享有6個月天期1％定存利率。

渣打銀行昨日指出，推出的「活利存友會」美元活存加碼專案到9月底為止，於專案期間完成登錄並存入美元新增資金，依帳戶月平均餘額計息，10萬美元以上，活存年息最高可加碼至1.1%。若為渣打銀行全新開立外幣帳戶新戶或既有客戶成功推薦一位好友成為渣打優先理財客戶，可再享年息額外加碼0.1%；另外透過線上換匯達滿額，再額外加碼0.1%，合計美元活存年息最高可達1.3%。

另外，渣打銀也有3個月天期美元定存利率1.2％專案，單筆最低6萬美元起。