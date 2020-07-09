綠色金融2.0 下月提方案

經濟日報 / 記者邱金蘭／台北報導
圖／經濟日報提供
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金管會8月將提出「綠色金融行動方案2.0」，期程規劃二年半，包括將參考國際作法，對永續金融作出定義，並研議推動永續金融貸款專案，鼓勵金融機構對有助環境、社會、公司治理（ESG）永續發展的企業，提供授信。

金管會官員表示，綠色金融行動方案2.0重點，包括推動綠色債券；善用金融機構影響力，引導資金投入綠色或永續產業；引導金融市場因應氣候變遷潛在風險，並掌握相關商機等。

在引導金融業資金投入永續產業方面，未來將祭出誘因，鼓勵金融業透過授信及投資，將資金投入有助環境、社會、公司治理（ESG）的永續企業。

授信部分的誘因，則考慮採專案貸款方式，提供獎勵措施、頒獎表揚等。

官員表示，目前5+2重點產業貸款專案中已有綠能產業，未來研議擴大為永續金融，針對環保、社會及公司治理相關授信，訂定貸款專案，並對辦理績優的金融機構提供獎勵。

至於何謂「永續金融」，金管會也將參考國際作法明訂定義，以利銀行未來執行相關貸款。舉例來說，所謂「社會」，例如國外有些銀行，不貸款給武器、賭博等不利社會的產業。

至於「環境」，則例如對生態、水資源、減碳等，對環境有幫助的產業；「公司治理」則例如對公司治理評鑑佳的企業等。

金管會近年來積極推動的綠能科技產業等5+2重點產業放款方案，5+2重點產業放款方案，主要是對智慧機械、亞洲‧矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟等七大產業，辦理放款。

未來對環保、社會及公司治理有幫助的產業，範圍有可能比這七大產業還廣。

根據金管會資料，5+2重點產業放款方案今年已辦理到第四期，今年的目標金額是放款餘額要增加1,500億元。

金管會 綠能

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