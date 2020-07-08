熱錢落跑 新台幣翻貶2.6分收29.606元

新冠肺炎疫情二度爆發的憂慮使國際美元轉強，外資今（8）日見風轉舵，賣超台股後匯出，新台幣匯率強升氣焰暫滅；眼見國際匯市風向改變，中央銀行尾盤再度進場作價，新台幣匯率終場翻貶2.6分，收在29.606元，總成交量13.065億美元。

央行統計顯示，主要亞幣今日升貶互見，新台幣兌美元貶值0.09%，主要貿易對手國韓元則是升值0.02%，人民幣升值0.09%，星元貶值0.04%。

儘管新台幣匯率盤中最多仍升值1.7角，但高點只在29.41元止步、未達「29.3」字頭，顯示新台幣匯率升值氣焰已不如前兩日旺盛。

資深匯銀主管指出，外資今日偏匯出，加上投信海外投資款匯出，新台幣匯率實質交易價比起前日略為貶值，顯示央行連日來的進場調控確實奏效。

「老大每天這樣壓尾盤，久而久之還是會有點效果，不過目前看起來，新台幣匯率短期升勢可能暫歇，但中長期升值基調仍未改變」，匯銀主管說。