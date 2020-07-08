信保基金滿46歲！承保件數逾8百萬 助取得融資逾20兆元

成立於民國63年7月9日的中小企業信用保證基金，成立迄今46個年頭，信保基金今（8）日指出，46年來，累積服務的保戶超過145萬戶(含勞工紓困92.5萬戶)，承保件數超過8百萬件，協助取得融資金額逾20兆元；今年由於嚴重特殊傳染性肺炎疫情，信保基金持續進行各項業務宣導及保戶關懷訪視。

信保基金指出，今年全球遭受嚴重特殊傳染性肺炎肆虐影響，信保基金全力配合政府各項紓困振興貸款措施提供信用保證，如：經濟部的防疫千億保、信保既有送保戶的大力普濟丸、中央銀行的小規保、交通部觀光局的振興觀光產業、民航局的航空產業、航港局的航運業者、勞動部的勞工紓困貸款、衛福部的醫療(事)機構、教育部的教育事業…等。

截至今日為止，信保基金「大力普濟丸」展延、分償或續約優惠保證措施及防疫千億保舊貸展延方案，已明顯紓緩還款壓力，減低疫情衝擊。另信保基金配合政府各項紓困及振興貸款提供優惠保證，已協助逾15.3萬家企業及超過92.5萬名勞工取得銀行低利貸款逾5,963億元，蓄積抗疫實力。