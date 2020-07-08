台新金6月獲利開紅盤 勁揚26.8%
台新金控今（8）日晚間公布今(2020)年6月獲利自結數，單月稅後純益16.1億元、年增26.8%，優於預期。台新金控財務長賴昭吟表示，對於下半年的獲利動能，審慎樂觀。
賴昭吟表示，儘管美國、台灣的央行接連降息影響淨利息收入，但其他方面的成長比預期好，可以彌補利差因素的影響，因而對於下半年的獲利展望，不需要悲觀。
台新金核心子公司台新銀行6月稅後純益13.2億元、年增11.9%，賴昭吟表示，主因6月份保險銷售不錯，帶動淨手續費收入增加，另外，屬於自營概念的投資收益部分，也有評價與處分利益。
另家子公司台新證券，6月稅後純益1.3億元、年增225.0%，主因台股交易熱絡，自營與經紀業務都穩健成長。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言