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後疫情時代投資煉金術 投信建議這麼做

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

今年上半年在新冠肺炎疫情添亂下，金融市場上沖下洗，美股史無前例的數次熔斷、負油價現象都刷新投資人三觀，隨著部分地區疫情走緩、逐步解封復工，市場投資情緒逐漸回穩，近期資產價格也展現反彈回補態勢。

群益投信投資長李宏正表示，近期資產價格表現反映投資人逐漸走出疫情恐慌，但經濟復甦力道仍需持續觀察，在機會與風險並存下，建議下半年進入後疫情時代的投資環境下，採取GOLD投資策略打造成長機會、優質收益、風險控管三者兼顧的黃金配置，提升投資效益。

李宏正指出，所謂「GOLD」投資策略，就是具成長和趨勢的投資主題、資產靈活配置、低波動、高息等；其中「Growth asset」為具成長和趨勢性的投資主題，例如台股、中國、科技及生技基金，為投資組合增添積極成長動能。

因應市況多變「Optimal allocation」資產靈活穩健配置仍不可少，搭載跨資產、跨市場配置的多重資產基金和全球平衡組合基金達到進可攻、退可守的投資效果。

此外，在市場波動和低利率並行的環境下，「Lower volatility」低波動和「Dividend」高息優勢兩大配置不可或缺，首選有投資等級債收益王之稱的金融次順位債及保障程度更高的優先順位高收益債，作為抗震盪、掌收益兩大支柱。

李宏正強調，隨著全球各國自封城到解封，即使存有二次疫情的風險，在各國已記取前波疫情高峰的教訓後，再大規模封鎖的機會已偏低，因此第2季應可確定是全球景氣衰退的谷底。

他說，後市來看，隨著各國政府暫且放下財政紀律，紛紛推出財政措施來緩解疫情帶來的經濟衝擊，並輔以寬鬆貨幣政策以支持經濟及股市表現下，加上近期資產價格表現也反映投資人逐漸走出疫情恐慌，風險性資產表現仍可期待。

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