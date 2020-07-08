快訊

空拍錄下翻覆瞬間 海陸操演膠艇遭後浪「頂高翻覆」

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

二代捧2億現金買豪宅 原來降息後現金購屋頻傳

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

豪宅市場不畏疫情，近期還頻傳現金買樓交易。統計實價登錄資料顯示，3月降息以來，陸續已有7筆豪宅交易以現金購屋，包括「太子華威」、「信義冠德」、「信義遠見」、「富邦777」以及「帝景水花園」等，合計購屋金額來到11.56億元。

最新實價登錄揭露，士林高價宅「太子華威」有兩筆新交易紀錄，分別是2樓戶與11樓戶，成交總價落在9,935萬元及1.08億元。值得一提的是，兩者謄本資料皆為貸款記錄，買方分別為元資博股份有限公司、精米圖股份有限公司，兩公司代表人皆為林顯東，推測為長春石化二代所購置，尚未獲得證實。

無獨有偶，朱崙街的高價宅「至真」3樓戶，近期以總價8400萬元成交，同樣也是無貸款紀錄，再度凸顯市場現金充沛，富豪豪氣無極限。

此外，今年3月疫情轉趨嚴峻，但降息後市場上資金流入不動產，包括豪宅「信義冠德」、「信義遠見」、「富邦777」以及「帝景水花園」等，都傳出現金購屋等交易。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年台灣不少豪宅交易都不貸款，採現金交易，並不是因為有錢人太任性，主要因為全球央行降息，整體市場幾乎逐漸進入負利率時代，在美中貿易和疫情影響下，加速回台投資的台商，和本土中小企業主資金滿滿，錢放在銀行太虧本，股市又處高點，而不動產相對長期穩定保值，因此高資產族才會「錢進豪宅」。

張旭嵐指出，事實上對有些企業主而言，買豪宅除了的現階保值之外，待國際經濟回穩，或有其他投資規劃，屆時還是能再把部分資金貸款出來，也是穩定中的彈性操作。

豪宅 疫情 降息

延伸閱讀

彭培業：房市不會有報復性買盤 下半年這產品當道

雙北住宅坪數 不減反增

陳幸妤喊賣台中七期豪宅 開價近億元待有緣人

買屋也能用三倍券？房仲推「用三千變六千」方案

相關新聞

國銀挺綠能產業 5月底放款餘額達1兆1680億元

金管會今天公布最新統計，截至今年5月底止，國銀對5+2新創產業（含綠能科技產業）放款餘額達新台幣5兆2523億元，其中，...

影／後疫情兼顧稅收與經濟發展 女力挑大樑

財政部今天舉行新一波人事異動，許多女力接任賦稅首長，財政部長蘇建榮在交接典禮上期許男性多加油。蘇部長感謝所有卸任首長的辛...

國家稅事握在誰手裹？財長蘇建榮：六朵花

財政部稅務高層人事變動今（8）日交接，交接後，財政部長蘇建榮致詞時說：「維持不變，還是六朵花，賦稅署長和五區國稅局長都是...

玉山到宅牙醫服務 送愛到蘭嶼

根據衛福部資料顯示，重度身障及失能長者等特殊需求患者牙科就診率不到三成。在衛福部的支持下，牙醫師公會全國聯合會與玉山銀行...

綠能相關貸款 市場新藍海

電業法第一階段修正後，綠電在台灣成為可交易商品，銀行加入提供建置電廠專案相關貸款資金，並啟用新的綠電交易融資專案模式，將...

王道銀 折價現增34億元

王道銀行昨（7）日董事會決議辦理普通股現金增資，增資額度34億元，但考量股價等因素，實際增資定價預估每股在6元至7元之間...

防理專挪用資金 引進責任制

銀行理專挪用客戶款項案件頻傳，金管會研議引進國外資深經理人責任制作法，未來銀行申請新種業務時，將要求銀行須指派專門人員負...

65歲投保錄音錄影 9月實施

高齡者投保投資型保單爭議多，金管會昨（7）日公布，近期將預告修正相關法規，將高齡保戶購買投資型保單必須錄音錄影的年齡規定...

綠電交易融資 永豐搶頭香

著眼綠電自由化可望帶動的千億元綠電融資市場商機，永豐銀行昨（7）日宣布台灣第一筆綠電自由交易融資專案，貸給睿禾控股9.5...

元大、兆豐金 上半年賺逾百億

金控上半年獲利陸續公布，在台股多頭行情延續之下，金控公司6月獲利持續進步，元大金、兆豐金6月底累計稅後純益雙雙突破百億元...

南山化身健康夥伴 促補足保障

由於新冠肺炎疫情的嚴峻考驗，「健康平安」為大家心願，南山人壽與《遠見雜誌》合作，在疫情期間進行「國人自主健康管理行為」調...

央行提前調控 台幣翻貶

為展現捍衛匯市穩定決心，中央銀行昨（7）日「超前部署」、提前於上午11時進場調節，為狂飆的新台幣匯率灑水降溫。著眼台股指...

熱門新聞

才說看好Q2營收...微星總經理墜樓亡 股東會態度洩端倪

微星總座江勝昌因個人健康因素辭世 公司：甚為哀痛

最「狂」財測！外資看聯發科 喊到1,000元

理專A錢長達十年 這家銀行今被罰1,200萬元

金管會：9月起65歲以上買投資型保單要錄音錄影

為何一堆人擠超商買三倍券？ 網揭真相：不受營業時間限制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。