二代捧2億現金買豪宅 原來降息後現金購屋頻傳

豪宅市場不畏疫情，近期還頻傳現金買樓交易。統計實價登錄資料顯示，3月降息以來，陸續已有7筆豪宅交易以現金購屋，包括「太子華威」、「信義冠德」、「信義遠見」、「富邦777」以及「帝景水花園」等，合計購屋金額來到11.56億元。

最新實價登錄揭露，士林高價宅「太子華威」有兩筆新交易紀錄，分別是2樓戶與11樓戶，成交總價落在9,935萬元及1.08億元。值得一提的是，兩者謄本資料皆為貸款記錄，買方分別為元資博股份有限公司、精米圖股份有限公司，兩公司代表人皆為林顯東，推測為長春石化二代所購置，尚未獲得證實。

無獨有偶，朱崙街的高價宅「至真」3樓戶，近期以總價8400萬元成交，同樣也是無貸款紀錄，再度凸顯市場現金充沛，富豪豪氣無極限。

此外，今年3月疫情轉趨嚴峻，但降息後市場上資金流入不動產，包括豪宅「信義冠德」、「信義遠見」、「富邦777」以及「帝景水花園」等，都傳出現金購屋等交易。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年台灣不少豪宅交易都不貸款，採現金交易，並不是因為有錢人太任性，主要因為全球央行降息，整體市場幾乎逐漸進入負利率時代，在美中貿易和疫情影響下，加速回台投資的台商，和本土中小企業主資金滿滿，錢放在銀行太虧本，股市又處高點，而不動產相對長期穩定保值，因此高資產族才會「錢進豪宅」。

張旭嵐指出，事實上對有些企業主而言，買豪宅除了的現階保值之外，待國際經濟回穩，或有其他投資規劃，屆時還是能再把部分資金貸款出來，也是穩定中的彈性操作。