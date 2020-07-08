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錠嵂保經：規劃兒童保單 醫療當核心

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

保險法第107條修正實施，未滿15歲兒童身故，將給付喪葬費用，以遺產稅喪葬費扣除額的一半、61.5萬元為限；適用新法的兒童保單於7月1日上路後，不少父母及準父母頓時覺得混亂，過去幫小孩買的保單是否跟著新法改變？新規畫的保單該如何配置？

錠嵂保經北四營業處區經理林彥雨表示，兒童保單變革最大差異在於死亡保險金。兒童保單如有給付身故保險金，條款如有載明未滿15歲的兒童身故，僅能拿回所繳保費加計利息，年滿15歲後才能按身故保額請領死亡保險金；變革後買的保單，新增身故死亡保險金，但必須在喪葬費用限額61.5萬元以內。

父母在變革前幫子女買的保單，其保額不會隨著保險法修正而改變，因為新的兒童保單提供喪葬費用，保費較之前的兒童保單來得高，若在變革後後父母想幫兒童添加保額，保險公司將請家長簽署聲明書，表示清楚新舊保單之差異。

父母除了幫子女規畫壽險保障，也應以醫療保障為核心，以「醫療、重大傷病、失能」循序漸進地做規畫。可先以針對醫療自費項目提供理賠的實支實付住院醫療險，現在多以「雙實支」，也就是同時投保二張實支實付住院醫療險為規畫主流，可選擇有副本理賠、條款載明開放門診手術給付的保單，雜費理賠限額合計最好有20萬元。

至於重大傷病險部分，則是被保險人領取重大傷病證明，保險公司即給付一整筆的重大傷病保險金，主要可轉嫁小孩產生的重大傷病如癌症，以及先天性疾病所產生的醫療費用，減輕父母的經濟負擔。

失能扶助險則分有終身型與定期型二種，兒童投保終身型失能扶助險，保費相對便宜，而定期險的保費則更為精省，適合預算有限的父母。但建議每月理賠的失能扶助保險金至少要3萬元以上，轉嫁父母照顧子女的薪資損失。

而網路上很多父母在規畫兒童保單時，會搜尋網路的「罐頭保單」作為參考指標。

林彥雨認為，罐頭保單的核心概念為「保大不保小、保近不保遠」，猶如市售成衣，以適合最多數民眾的需求；但個人保障隨著時間、需求變化有所不同，應與時俱進，像精品訂製衣般量身訂做。

錠嵂保經提醒，罐頭保單雖有參考的價值，但非唯一的標準，父母仍要以子女的保障需求與自身預算來決定，且在孩子逐漸成長、父母收入或家庭資產負債有所變動時，適度做調整，讓保障跟著人生階段而成長，才能真正為孩子做好保障規畫。

保險金 保單

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