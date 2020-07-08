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央行副總裁陳南光：數位通貨研究進入第二階段 Q3啟動

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中央銀行副總裁陳南光於今（8）日指出，我國持續研究央行數位通貨（CBDC），除央行於上（2019）年6月成立CBDC研究計畫專案小組，分階段進行CBDC相關研究與試驗計畫，目前已於今年3月完成第一階段「批發型CBDC可行性技術之研究」，下一階段「零售型CBDC概念驗證」正在籌劃當中，預計於今年第3季開始啟動。

陳南光今日出席出席台北市美國商會「疫情過後—數位經濟的轉型與布局」午餐座談會，以「Digital Currencies and Payments」為題發表演說，內容主要包括：貨幣與數位通貨的演進、台灣的支付系統與支付方式、全球金融危機後與新冠肺炎（COVID-19）疫情期間的支付行為、央行在數位時代的角色等。

陳南光指出，貨幣從實體型態朝電子型式演進，在當代命令貨幣體系（fiat money system）下，央行通貨能否被廣泛接受，取決於大眾對央行（政府）的信任；在私部門與公部門數位通貨方面，亦為如此。

伴隨貨幣持續演進，支付方式不斷發展，惟仍存在一些問題，包括：跨境支付通常耗時且昂貴、某些國家的金融基礎設施大幅落後、家計單位與企業對行動優先（mobile-first）、全數位化（fully digital）及接近即時支付的期待日增。在此情況下，比特幣（bitcoin）與其他密碼通貨（cryptocurrency）、全球穩定幣（如Libra）倡議、大型科技公司與金融科技公司提供的金融服務，以及央行數位通貨（CBDC）等解決方案已被提出，其中一些或將成為實現大眾期待的可能方案。

就台灣而言，支付及清算系統是重要的金融基礎設施；台灣的大額支付主要是由金融機構透過央行同資系統的帳戶，完成支付清算；至於零售支付，主要是經由財金資訊公司的跨行支付結算系統處理，透過央行專戶清算。目前台灣絕大部分的貨幣已電子化，截至本年5月，台灣的流通中通貨（新台幣2.2兆元）僅占M1B（新台幣19.8兆元）的11%、占M2（新台幣47.1兆元）的4.7%。

近年來，台灣的零售電子支付交易金額日益成長、行動支付的使用日益普及；此外，近年央行促進電子支付的努力包括：財金資訊公司制定「QR Code共通支付標準」，並積極建置「電子支付跨機構共用平台」，結合既有的跨行支付結算系統，進一步完善金融基礎設施，有助促進行動支付的發展。

全球金融危機與新冠肺炎疫情，凸顯了數位支付的進步與可能的限制。全球金融危機後，若以流通中通貨對GDP比率來衡量現金使用率，僅有瑞典與中國大陸的現金使用率逐漸下滑，多數國家（包括工業化國家）的現金使用率仍呈顯著上升趨勢。在新冠肺炎疫情期間，電子商務崛起，但跨境交易減少；此外，疫情雖加速了數位支付的使用，不過一些國家的通貨成長率顯著上升，顯示在具高度不確定性的時期，現金仍是極受信任的支付方式。

在支付服務瞬息萬變之際，國際清算銀行（BIS）在最新的年度經濟報告中，提出央行在數位時代下需扮演的三個角色，包括：（1）提供甚或擔任公共金融基礎設施的營運者；（2）促進競爭的催化者；（3）制定政策與管制的監督者。BIS認為，CBDC在適當地設計下，能作為新的支付選項，強化央行作為營運者的角色。

近兩年來，有越來越多央行對於CBDC的研究與開發，採較為正面積極的態度；這些央行的動機，或係面臨現金使用顯著減少的問題（如瑞典、中國大陸），或是缺乏安全且穩定的金融基礎設施（如若干新興市場經濟體），或是欲解決跨境支付無效率且所費不貲者，擬提供穩健、具效率且低成本的支付選項，來促進普惠金融。

央行一旦決定發行CBDC，依照其消費者需求，必須在技術性設計有所取捨，包括：（1）發行的類型（零售型或批發型，或兩種皆有）；（2）去中心化的程度（完全去中心化或完全中心化機制，或介於兩者之間）；（3）民眾與企業直接在央行開設帳戶，或是採雙層架構（two-tier structure），即商業銀行在央行開戶，個人與企業在透過商業銀行如開立數位錢包等；（4）匿名程度高低與交易隱私的管理。

陳南光強調，儘管近年來貨幣與支付系統已經發生劇烈的轉變，惟對貨幣的信任度始終是安全、高效率的支付系統之基石；央行在建立貨幣信任上具有相對於民間機構的優勢，將持續在數位時代扮演關鍵角色。此外，央行除了提供金融基礎設施，在扮演制定政策及監理者的同時，更應積極支持私部門的創新並促進競爭。央行將積極研究全球穩定幣及人民幣CBDC對台灣可能的衝擊，並研擬妥適的因應對策。

央行 新台幣 疫情

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