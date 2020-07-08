力挺紓困 元大人壽調降保單借款利率

受新冠肺炎疫情衝擊，主計總處公布5月失業率為4.07%，較疫情爆發前（1月）提升了近12%；7月1日勞動部也公布實施無薪假人數已飆破3萬人，各行各業皆受影響，讓民眾手頭資金拉警報。為減輕保戶負擔並協助度過難關，元大人壽自本（7）月1日針對受影響之保戶與特定對象提供6個月期間、調降保單借款利率優惠措施，建議保戶可善用保單借款以應短期資金之急需，讓手上的現金作更有效之規劃與運用。

元大人壽保單借款利率調降紓困專案適用對象為：一、確診的借款保戶本人或配偶、一親等血親；二、因檢疫需要接受隔離或自主健康管理者，以及受疫情影響被實施無薪假或非自願性離職的借款保戶；三、從事防疫相關醫療工作之借款保戶。申請期間為2020年7月1日至2020年9月30日，調降期間自申請核可日起算6個月。適用保單類型為台幣/外幣之利變、傳統型與投資型保單，借款利率為現行適用之保單借款利率減碼0.5%，並沒有上下限利率限制，實質提供受疫情影響保戶之紓困協助。

元大人壽表示，保險是家庭與個人的防護網，只要做好妥善規劃，不但平時可受到各項保障，若遇短期資金需求也可透過保單借款應急。且保單借款具有免保證人、免手續費、手續簡便、撥款快速、隨借隨還、彈性運用等6大優勢，申貸管道多元，無論透過臨櫃、專屬壽險顧問、郵寄、傳真或線上辦理等皆可依要保人之習慣及便利性自行選擇，審核完成後之次一營業日，即會匯入要保人帳戶。由於各家壽險公司申貸辦法不同，民眾申貸前應先了解相關規定，以利核貸撥款。元大人壽也提醒保戶，保單借款應掌握3要點，分別是：了解借款利率與利息計算方式、當心未繳利息併入本金計算，以及要注意繳不出本息會造成保單停效等，避免踩雷才不致損及保單權益。

自新冠肺炎疫情爆發以來，為維護保戶權益，元大人壽第一時間即啟動保戶關懷措施，針對確診新冠肺炎之保戶提供多項從優服務措施，包括續期保費緩繳3個月、保單借款利息展延6個月、免除保單條款「法定傳染病」為除外責任，以及入住負壓病房比照加護病房給付等，同時以「法定傳染病排除等待期間」的批註條款方式，取消共計10檔現售健康險之法定傳染病30日疾病等待期，讓保戶投保後保障立即生效，希望提供於疫情期間受影響之保戶最實質的協助與服務，以發揮保險保障功能與核心價值。