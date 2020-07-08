因應投資人退休準備的意識增強，宏利投信推出「宏利好豐富退休組合傘型基金」(下稱本基金)，保管銀行為玉山商業銀行，將於2020年7月13日展開募集。本基金採目標風險策略，依積極、穩健、保守不同投資策略，分別設立三檔子基金，各以最適之投資標的配置，達到長期投資效率最佳化，也能讓投資人根據自身不同的風險承受度，挑選最適合自己的退休準備。

• 準備退休，先從了解自己開始

宏利投信總經理馬瑜明指出：「幾年前，很多人可能根本沒想到，不只在台灣，全球的利率水準會降到目前這麼低，且看起來這個低利情況還會持續頗長一段時間，這也代表如果不趁早為退休做準備，等到退休時才察覺準備不足，屆時想要從其他方面來彌補，難度更高。」

然而相較於其他的投資目標，退休準備需要長期規劃，難免在過程中會遇到市場波動，投資人必須審慎的評估自己在長期投資的過程中，對風險的真正承受度，例如有些人的風險承受度相對較低，在做長期投資規劃時，或許就應該選擇波動相對較小的標的，才不會因為市場偶然的震盪，出現過度驚慌而中途退出，錯失長期累積的機會。

因此，在挑選退休準備的投資產品上，除了可以考慮以設定目標風險為策略的退休型基金，更重要的是，這類基金若能布局全球，透過調整股票及債券的配置比例來控制投資組合本身的波動，則有助達到多元分散，降低風險的目標。

• 不同需求，三種選擇，打造豐富的退休生活

宏利投信指出，投資人在進行退休理財時，除了要先對本身的投資目標、投資期限有清楚的了解，在評估風險承受度上，可以區分自己是屬於積極、穩健或保守的投資人，進而挑選適合的子基金來為退休做準備。基金經理團隊會根據不同的子基金策略，在不同的波動目標下建構最適化的投資組合，並會搭配市場實際情況，動態調整資產配置，目標設定能在經歷不同的景氣循環下達到長期投資最佳化，幫助投資人累積退休資產，讓退休生活更豐富。

• 宏利金融集團，跨足全球的退休金管理及資產配置專家

因為是為了退休做準備，更需要選擇在全球有豐富經驗的專業管理團隊。宏利投資管理來自全球保險領先業者—宏利金融集團，秉持保險業的投資哲學，專注長期績效與風險控管，活躍於全球退休金管理領域，是加拿大、美國、香港與印尼退休金業務的主要參與者。

集團旗下的資產管理公司宏利投資管理，在美國管理的「401K」退休基金計畫，於中小型確定提撥制計畫數量中市佔率第一；在香港則為強積金計畫最大的計劃提供者，在退休金管理領域，具有舉足輕重的地位與資源，且集團於全球主要市場都駐有投資專家，在資產配置上，能獲得更全面的專業研究挹注。

馬瑜明表示：「宏利在全球多個市場都是退休金管理的專家，在台灣，我們也會引進國外的投資及研究資源，讓台灣的投資人也能享有世界級的投資服務。」