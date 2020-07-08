王道銀 折價現增34億元

王道銀行昨（7）日董事會決議辦理普通股現金增資，增資額度34億元，但考量股價等因素，實際增資定價預估每股在6元至7元之間，也就是採取折價辦理現增，預估現增實際可募得資金約20億元。王道銀預估辦理現增後，普通股權益比率將可提高到11.5%以上，惟每股淨值因折價影響，將可能較現有稀釋約15%左右，概估大約會在11元多。

這是王道銀行首度辦理普通股現增，2018年第4季王道銀曾辦理特別股現增，特別股發行定價10元。不過，考量強化普通股權益比率需求，因此王道銀此次擬辦理普通股現增，在股價低於票面之下，因此王道銀預估折價現增募得資金約20億元，亦即現增新股發行價大約在6元至7元之間，預計在10月間可望啟動現增作業，以強化資本並支應業務擴張所需，厚實與純網銀競爭的籌碼。

王道銀的資本額則預估在現金增資3.4億股後，將擴增至305億元，但因增資新股採折價發行，因此實際募得資金不足面額34億元，估約20億元，每股淨值屆時可能微降至11元多。

王道銀今年第1季全行資本適足率13.28%，第一類資本適足率11.16%，普通股權益比率10.86%，預估此次現增後，資本適足率將提升至14%以上，第一類上升至近12%，普通股權益比率則增至逾11.5%。王道銀過去沒有辦過普通股現金增資，前年是發特別股增資，其他還有發行次順位金融債，可強化資本適足率，因此普通股權益比率相對增加較少，所以決議辦理普通股現增。