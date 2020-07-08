綠能相關貸款 市場新藍海

電業法第一階段修正後，綠電在台灣成為可交易商品，銀行加入提供建置電廠專案相關貸款資金，並啟用新的綠電交易融資專案模式，將可望加速推動台灣綠電相關建設與貸款市場。

由於該專案模式並非獨特創新，但需要銀行有足夠的風險控管計算模型能力，估計其他銀行也會評估。

永豐銀行資深副總經理歐陽子能昨（7）日解釋，過往民間太陽能電力業者必須與台電簽訂躉售合約、具備穩定還款能力後，銀行才願意融資，導致一般企業若有綠電需求，僅能向以自有資金建置電廠的業者購買，造成來源有限、需求更難以被滿足。

而永豐與創能及售電平台業者合作，讓綠電可以加速建置並直接銷售至終端用戶，促進市場自由化。永豐銀認為，綠電交易自由化後，未來「躉售台電」模式將可望逐步走入歷史。

此外，用電企業使用綠電，可以接軌RE100（百分之百再生電力），有助打入國際大廠供應鏈。

全球超過240個企業加入RE100倡議，包括NIKE、Google及Apple等，除承諾100%使用綠電外，Apple更自主規範旗下供應鏈廠商應同步使用綠電。

RE100企業必須承諾在2020年到2050年達成100％使用綠電的時程，永豐銀表示，台灣製造業多是代工，隨著台灣綠電市場擴大，廠商導入後有助於爭取指標性客戶與訂單。