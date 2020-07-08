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玉山到宅牙醫服務 送愛到蘭嶼

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

根據衛福部資料顯示，重度身障及失能長者等特殊需求患者牙科就診率不到三成。在衛福部的支持下，牙醫師公會全國聯合會與玉山銀行攜手共同發起「到宅牙醫服務計畫」，讓重病臥床或行動不便者能夠安心看牙、重展笑顏。

「到宅牙醫服務計畫」於2019年12月啟動，玉山銀行首先捐贈攜帶式牙科醫療箱、生理監視器及氧氣瓶給各縣市的牙醫師公會，解決了設備不足的難題。更透過牙醫師全聯會統籌舉辦說明會、提供居家照護訓練及安排牙醫師人力等，更讓原無到宅牙醫服務的金門、台東、雲林及南投等縣市加入本計畫，截至目前已有103位熱血牙醫師在全國展開到宅醫療服務，共有868位患者接受到更好的口腔醫療照護，較去年同期成長18%。

有鑑於離島偏鄉醫療資源缺乏，6月中旬牙醫師全聯會與玉山銀行志工組成醫療團至蘭嶼進行義診及到宅牙醫照護，讓偏遠離島的居民能有更好的口腔醫療照顧並建立健康潔牙觀念。

蘭嶼人口近九成為原住民且大多嚴守傳統文化，一旦老年且患病便只能獨自生活，居家照護資源更形重要；義診團長簡志成醫師說：「本次到蘭嶼義診發現一位達悟族婆婆因蛀牙嚴重而只能吃流質食物，經過醫師診療補綴後，婆婆便可以自己咀嚼進食。」到宅醫療服務常常需要因地制宜，環境經常是狹窄且光線不足，牙醫師必須半蹲或彎腰看診，而玉山志工幫忙一邊遞牙科器械、一邊拿著燈具照明，另一位玉山志工則協助幫長者按摩以舒緩看牙的緊張情緒。

玉山志工分享說:「高溫濕熱的環境，讓醫師及志工體力已超逾負荷，但想到長者看診後臉上掛著放心、滿足的笑容，讓疲憊的醫師及志工們又有滿滿的動力。」

玉山銀行董事長黃男州表示，與牙醫師公會全聯會長期合作到宅牙醫計畫、設置偏鄉小學牙科治療椅及離島義診等，讓行動不便或身處偏鄉而就醫困難的患者得到適當的口腔照護而維持健康生活，這便是到宅醫療及義診服務的意義與價值。玉山會持續致力照顧偏鄉及弱勢民眾的健康，結合更多跨界力量共創更美好的社會。

玉山銀行 牙醫 醫師

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