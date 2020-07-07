高雄銀貸款紙風車5,000萬元 朱潤逢扮推手

高雄銀行（2836）在紙風車遭逢火災損毀道具滿一個月之際，雪中送炭施援手貸款給紙風車5,000萬元5年期的中長期無擔保放款，關鍵人物就是高雄銀行董事長朱潤逢。朱潤逢過去擔任台企銀（2834）董事長時期，就相當關注藝文與公益，贊助多場紙風車演出活動，因此在主動上報文化部表達關切，並在文化部長李永得的協調奔走下，促成此案。

朱潤逢表示，他自己也看過紙風車劇團演出，對於紙風車推廣兒童藝術、前往偏鄉為弱勢兒童演出，透過藝術改善城鄉差距的精神，相當認同，因此高雄銀行善盡企業社會責任，在紙風車火災後，就主動關注，研究以貸款協助紙風車。

朱潤逢表示，他關注過紙風車的財務與金流，對於其還款能力很有信心，雖然紙風車劇團屬於公益事業，不符合藝文紓困等貸款條件，但高雄銀行著眼紙風車劇團過去演出收入、企業贊助、經營團隊等，且具指標性地位，因此提供貸款，目前資金氾濫，不算人工成本，利率1%如只算資金成本是OK的。