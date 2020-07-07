國銀挺進越南市場 還有11家排隊升格分行
金管會今（7）日同意上海商銀向越南主管機關申請設立北寧代表人辦事處，近年來國銀相繼挺進越南市場，但到目前為止，仍有11家銀行在越南辦事處，還在排隊等升格分行，其中等最久的是中信銀，從2005年8月獲金管會核准後，至今仍升格分行。
金管會銀行局副局長林志吉表示，上海商銀考量越南與台灣經貿關係緊密，規劃設立北寧代表人辦事處，可就近掌握台商金融需求及當地市場動態，協助企業營運擴展、深耕東協市場，並進一步拓展該行金融服務網絡。
金管會表示，目前有13家銀行分別在胡志明市、河內、同奈等地，設立11家代表人辦事處、12家分行及一家子銀行。這11家辦事處，目前還在越南排隊等升格分行。
根據金管會資料，去年一年國銀在越南獲利有33.2億元，今年前三個月則賺7.4億元，比去年同期的8.7億元減少，主要是受疫情因素影響。
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