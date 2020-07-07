金管會：9月起65歲以上買投資型保單要錄音錄影

高齡者投保投資型保單爭議多，金管會今（7）日公布，將預告修正相關法規，將高齡保戶購買投資型保單必須錄音錄影的年齡規定，從70歲降為65歲，新規定從9月1日起上路。

金管會保險局副局長張玉煇表示，為強化保險業對於高齡客戶銷售投資型保險商品的控管，保障高齡消費者的投保權益，已完成保險業招攬及核保理賠辦法修正的研議，近期將辦理預告14日。

張玉煇說，這次修正重點，包括第一，將保險業銷售投資型保險商品給客戶的銷售過程，應以錄音或錄影方式保留紀錄的客戶年齡門檻，從70歲修正為65歲。

第二，將保險業銷售投資型保險商品給客戶，應評估適當性的客戶年齡門檻，自70歲修正為65歲。

第三，明定這次修正條文從今年9月1日施行。

金管會表示，法規預告雖只有14天，但因考量到保險業者必須更換系統設備等，因此，將從9月1日起上路，

金管會從2018年11月開始規定，70歲以上高齡者，購買投資型保單必須錄音錄影；後來在今年1月又擴增，有「解約金」的保險商品也要一併適用。