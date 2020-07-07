王道銀擬以每股6至7元 折價辦理現金增資
王道銀行（2897）今（7）日董事會決議將折價辦理普通股現金增資，增資額度34億元，實際增資定價預估每股在6元至7元，預估現增可募得資金約20億元。王道銀預估辦理現增後，普通股權意比率將可提高到11.5%以上，惟每股淨值因折價現增影響，將可能較現有稀釋約15%左右。
王道銀董事會決議辦理普通股現金增資3.4億股，資本額將擴增至305億元，但因增資新股採折價發行，因此實際募得資金不足面額34億元，估計約20億元，每股淨值屆時可能微降至11元多。
王道銀過去沒有辦過現金增資，之前發行特別股增資，或發行次順位金融債，可強化資本適足率，但其中的普通股權益比率相對增加較少，因此決議辦理普通股現增，強化普通股權益比率，預期普通股權益比率可望在現增後增加至11.5%以上。
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