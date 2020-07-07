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被逮到業務員不當招攬 金管會今開罰遠雄人壽

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會表示，遠雄人壽所屬業務員，以不當方法及話術對保戶進行招攬，且明知保戶所投保保費的資金來源是將原投保同業保單辦理解約及保單借款，卻未確實填寫業務員報告書。本報資料照片
金管會表示，遠雄人壽所屬業務員，以不當方法及話術對保戶進行招攬，且明知保戶所投保保費的資金來源是將原投保同業保單辦理解約及保單借款，卻未確實填寫業務員報告書。本報資料照片

金管會今（7）日表示，遠雄人壽業務員招攬的保戶，是透過保單解約及保單借款後投保，且業務員有以不當方法及話術招攬保險，公司未依規定落實執行招攬及核保作業，違規事實明確，依法處120萬元。

金管會保險局副局長張玉煇表示，遠雄人壽所屬業務員，以不當方法及話術對保戶進行招攬，且明知保戶所投保保費的資金來源是將原投保同業保單辦理解約及保單借款，卻未確實填寫業務員報告書。

而且公司未就保戶財務收入及財產情形詳加查證，以確認該等資訊為真實，並據以評估保險金額、保險費與要保人收入、財務狀況與職業等具相當性，公司未落實執行招攬及核保作業，因此，依保險法處120萬元罰鍰。

金管會呼籲保險業應確實依保險法相關規定辦理，並應強化法令遵循機制，以維護消費者權益及健全公司經營。

另提醒消費者在投保時，應充分瞭解所購買的保險商品內容以符合本身的需求，避免以解約等影響原投保保險契約權益，或以保單借款等擴張信用方式投保保險，以確保自身權益。

保險金 保單 遠雄人壽

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