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理專A錢長達十年 這家銀行今被罰1,200萬元

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（7）日表示，彰化銀行前理財專員挪用客戶款項、與客戶有異常資金往來，及保險招攬行為有未妥適所涉缺失，依法處1,200萬元罰鍰。

金管會銀行局副局長林志吉表示，彰銀林姓前理專自2009年8月至2019年6月間，涉挪用客戶款項及與客戶有異常資金往來，受影響客戶數四戶，挪用客戶資金4,964萬元，另外跟客戶有資金異常往來的金額有1,334萬元。

此案主要是因客戶認為帳戶疑似短缺，向銀行反映後，銀行主動查核才發現。

金管會表示，銀行相關缺失，包括第一，理專藉為客戶理財之由，透過代存提款時，將款項轉入其關聯戶或其他客戶銀行帳戶，作為購買其他客戶保單及補貼其他客戶保單投資損失、支付固定配息金額之用，並有部分款項挪為自用。

第二，理專與客戶有異常資金往來，以補貼其他客戶投資虧損或墊付所挪用其他客戶的款項。

第三，從事保險招攬業務，有未確實瞭解客戶的需求適合度、向客戶承諾有一定獲利、未確認保險文件是否由客戶親簽，及銀行法令遵循等內控制度功能也未能妥適發揮。

林志吉表示，經考量銀行主動陳報，且稽核單位積極配合本會查核事項，總行也對林員及相關應負責的人做適當處置，處長以下15位人員被記申誡、記過等，以及逐步採行改善措施。因此，處1,200萬元罰鍰。

金管會 保險

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