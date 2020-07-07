聯邦投信推多重資產基金 訴求抗震、穩健收益

疫情衝擊經濟加上低利環境，投資人對殖利率高度渴望，紛紛投入高收益債懷抱，聯邦投信指出，若投資人僅投資於單一高風險資產上猶如飲鴆止渴，多重資產布局分散風險才是關鍵。

聯邦高息策略多重資產基金預定經理人游蕙蘭指出，疫情衝擊經濟加上低利環境，投資人對殖利率高度渴望，導致美國財務狀況欠佳的企業趁機發行大量債券，違約率居高不下！根據JP.Mogan的報告，今年年初時即預估2020年高收益債違約率可能達到8%以上。

游蕙蘭提醒，倘若未來企業信用評級持續被降評，預估今年年底違約率大約會飆升至12%，單一配置於高收益債的風險顯而易見！

此外，因高收益債的利差已逐漸縮小來到合理的價格範圍內，游蕙蘭建議轉為加碼公債、不動產抵押貸款證券（MBS）及投資等級債來降低波動！如全球高收益債券近六年之年化波動度為8.31%，加入公債、MBS及投資等級債後波動顯著下滑至平均值5.07%。

游蕙蘭分析，高收益債雖占據高債息優勢，但在疫情變化及衝擊之下成為拋售資產，造成債券價格劇烈波動；相比之下債息較低之投資等級債、MBS與公債憑藉其低波動優勢脫穎而出，更突顯以多重資產分散布局才能有效達到風險控管、收益兼顧之目標！

聯邦投信於7月6日強力推出「聯邦高息策略多重資產基金」，首要訴求為高息低波動，除了鎖定高收益債及新興市場債獲取穩定債息之外，同時納入不動產抵押貸款證券（MBS）、投資等級債及公債來降低波動，因應當前市況靈活配置，掌握投資契機。