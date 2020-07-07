快訊

蔡總統質問大法官？司改會主任蕭逸民：我在場，確有其事

突擊舟下水就成海上一孤舟？陸戰隊證實：沒作位置描跡

聯邦投信推多重資產基金 訴求抗震、穩健收益

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

疫情衝擊經濟加上低利環境，投資人對殖利率高度渴望，紛紛投入高收益債懷抱，聯邦投信指出，若投資人僅投資於單一高風險資產上猶如飲鴆止渴，多重資產布局分散風險才是關鍵。

聯邦高息策略多重資產基金預定經理人游蕙蘭指出，疫情衝擊經濟加上低利環境，投資人對殖利率高度渴望，導致美國財務狀況欠佳的企業趁機發行大量債券，違約率居高不下！根據JP.Mogan的報告，今年年初時即預估2020年高收益債違約率可能達到8%以上。

游蕙蘭提醒，倘若未來企業信用評級持續被降評，預估今年年底違約率大約會飆升至12%，單一配置於高收益債的風險顯而易見！

此外，因高收益債的利差已逐漸縮小來到合理的價格範圍內，游蕙蘭建議轉為加碼公債、不動產抵押貸款證券（MBS）及投資等級債來降低波動！如全球高收益債券近六年之年化波動度為8.31%，加入公債、MBS及投資等級債後波動顯著下滑至平均值5.07%。

游蕙蘭分析，高收益債雖占據高債息優勢，但在疫情變化及衝擊之下成為拋售資產，造成債券價格劇烈波動；相比之下債息較低之投資等級債、MBS與公債憑藉其低波動優勢脫穎而出，更突顯以多重資產分散布局才能有效達到風險控管、收益兼顧之目標！

聯邦投信於7月6日強力推出「聯邦高息策略多重資產基金」，首要訴求為高息低波動，除了鎖定高收益債及新興市場債獲取穩定債息之外，同時納入不動產抵押貸款證券（MBS）、投資等級債及公債來降低波動，因應當前市況靈活配置，掌握投資契機。

公債 債券

延伸閱讀

全球股市高檔調節 僅亞洲不含日本微幅淨流入

投資級債續吸睛 風險債遇高檔調節

多重資產 投資新趨勢

新基金密集開募 吸金2,000億

相關新聞

新台幣好強！開盤後大漲逾2角

新台幣今（7）日早盤以29.530元兌1美元，升值2.1分開出。

中信金大徵才 請AI把關

中信金控又有領先同業的數位化創舉，今年首次運用AI（人工智慧）來篩選MA（儲備幹部）與ACM（法金信用分析人員），短短三...

金管會示警：虛擬幣投資 注意三風險

美國律師事務所對11家虛擬貨幣交易所提起集體訴訟，引起金管會高度關注，昨（6）日發布新聞稿，特別提醒國內投資人，對於虛擬...

中信金徵才 影像判讀人格特質 明年上路

中信金控今年破天荒把AI（人工智慧）用在第一關的履歷海選，提升效率、創造效能，也引發「人聰明，還是電腦聰明」的話題；中信...

玉山Only卡 獲選最佳信用卡

玉山銀行致力於產品與服務創新，再度榮獲國際肯定，以玉山Only卡結合業界首創的信用卡會員禮賓制度「紅利倍多芬」，獲頒亞洲...

富邦壽調查 43%保戶不清楚合約內容

富邦人壽昨（6）日發布「國人保單健檢大調查」，保戶本身亦有三大擔憂，其中有43%的民眾最擔心的「不清楚保險合約與保單條款...

國人保單健檢 不及格

富邦人壽昨（6）日發布「國人保單健檢大調查」，結果顯示，國人普遍對於自身的保單內容「很不熟」，連60分的及格分數都不到。...

台幣狂升 央行：外資匯入買股

全球央行瘋狂印鈔票，台北股匯市大開資金派對，匯銀主管估計，外資昨（6）日匯入逾7億美元，新台幣匯率盤中狂升2.19角、最...

央行買美元 外匯存底大增

熱錢瘋狂湧入導致外匯市場過度波動，中央銀行昨（6）日坦言，6月確實進場買匯調節，加上外匯存底投資運用收益、歐元等貨幣升值...

外資回頭 上月淨匯入1,220億

外資回頭，加入台股資金派對，金管會昨（6）日公布最新外資統計，在連續四個月淨匯出後，6月外資轉呈淨匯入41.34億美元，...

星展銀談趨勢：數位金融交易 需求升溫

新冠肺炎疫情以及資金流入新加坡的財富管理市場，更加催動新加坡當地金融機構加快數位化腳步。星展銀行昨（6）日在台灣舉行線上...

金融業出擊 應對美中變局

財經立法促進院院長黃達業指出，在中美爭霸格局下，台灣金融業最好的出路應是亞太地區。

熱門新聞

經濟部：紙本三倍券加開一輪 7月8日至12日預購

民眾預購三倍券 超商店員心聲：磨光我上班耐心

柯文哲嗆三倍券沒效 陳時中尷尬回：三倍的..加減有效

紙本3倍券預購 超商加一輪…7月8日起預購

幸福企業！台塑基層逆勢加薪 再加碼3300元慰勉金

懶人包／第2波「振興三倍券」4大超商預購優惠再延長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。