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聯合再生攜台灣人壽、新光人壽等 合資成立日曜能源

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

聯合再生能源（3576）今（7）日宣布，將與中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）、新光金融控股股份有限公司旗下子公司新光人壽保險股份有限公司（簡稱「新光人壽」）及新光金國際創業投資股份有限公司（簡稱「新光金創投」）聯手設立合資公司日曜能源，總資本額預定為新台幣30億元，今日已由台灣人壽、新光人壽、新光金創投及聯合再生能源簽訂合資協議書。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，聯合再生非常榮幸能跟台灣人壽、新光人壽及新光金創投一起合資成立日曜能源，聯合再生已完成建置及開發建置中的太陽能案場量約1.5GW，合作夥伴也持續增加對綠能產業的投資，此次三強聯手代表產業與壽險的合作，加速台灣綠能發電的發展，也滿足壽險業對資金有長期穩定收益的要求，同時協助達成政府綠能政策的目標。

洪傳獻也進一步指出，聯合再生積極發展太陽能電站業務，今年年底將有數個大型案場得到動工許可，預計明年動工，聯合再生將積極拓展太陽能電站業務，同時帶動模組出貨量及聯合再生的營運成長。

為應對溫室效應帶來的氣候變遷、響應政府綠能政策及善盡企業社會責任，聯合再生攜手台灣人壽、新光人壽及新光金創投設立日曜能源，主要將從事台灣太陽能電站之投資、興建及營運。

聯合再生指出，蔡英文總統在就職典禮的就職演說中將綠能及再生能源列入台灣六大核心戰略產業，未來將加速發展綠能及再生能源產業，並在2025年達成綠能占整體能源20%的目標，讓台灣成為亞太綠能中心。

台灣人壽也表示，為響應政府推動再生能源，並善盡地球公民責任，台灣人壽自2014年開始積極投入綠能開發與環境保護等相關領域，截至2020年5月為止，通過的投資及融資案已超過新台幣200億元，為環境永續經營不遺餘力。此次攜手聯合再生能源合作，持續支持政府能源轉型至再生能源領域。

台灣人壽保險 綠能 再生能源

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