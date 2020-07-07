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元大金落實企業永續發展 連6度入選台灣永續指數成分股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

元大金控連續三年第6度通過富時羅素(FTSE Russell)的評鑑，納入「台灣永續指數」成分股，突顯元大金控在E(環境)、S(社會)、G(公司治理) 三大面向表現傑出，獲得國內外專業獨立投資機構的肯定。

「台灣永續指數」為臺灣指數公司與富時羅素(FTSE Russell)共同合編，是國內第一檔完整結合ESG與財務指標篩選的投資型ESG指數，內容包含三大支柱、14個評鑑主題與300個以上評分題項。入選該指數成分股顯示元大金控發展金融業務的同時，亦不忘實踐企業社會責任，未來將持續精進ESG面向，在多變的金融環境中穩健成長，邁向企業永續正向發展。

元大金控以成為「亞太區最佳金融服務提供者」為願景，秉持深耕台灣，立足海外，透過ESG面向接軌聯合國永續發展目標(SDGs)，建立企業永續經營管理與服務模式，近年來獲得多家國內外評比機構的高度肯定；國際方面，包括CSR報告書連續6年得到英國標準協會(BSI)認證、入選「2020彭博性別平等指數（Bloomberg Gender-Equality Index, GEI）」、2019年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股、摩根史坦利(MSCI) ESG 評級A級、在氣候數據透明度與對抗氣候變遷行動連續2年獲得國際非營利組織CDP(碳揭露專案)「領導等級」A-，為國內金融業最佳成績。

國內方面，元大金控五度獲證交所公司治理評鑑前5%上市公司評比、榮獲《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「教育推廣組」楷模獎、連續5年獲頒「捐血績優團體」殊榮、連續9年獲得臺北市環保局頒發綠色採購績優肯定等，顯見元大金控在環境、社會、公司治理三大面向的傑出表現。

元大金控 金融業

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