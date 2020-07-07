全球股市高檔調節 僅亞洲不含日本微幅淨流入

就業數據與全球央行釋出正面訊號，全球股市溫和向上，受惠於優於市場預期的經濟數據以及疫苗持續進展的消息緩解市場對全球疫情增溫的擔憂，持續推升全球主要股市，但市場也面臨高檔調節壓力。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上週美股單周淨流出約48.31億美元，其餘地區也呈微幅淨流出外，僅亞洲不含日本地區呈現微幅淨流入。

安聯投信表示，雖然二次疫情反覆干擾市場，但各國防疫能力提升及利空衝擊鈍化，加上經濟展望出現好轉，流動性充沛支撐金融市場，包括歐美及主要新興市場仍多維持上漲格局，但日股受短觀報告不佳及東京疫情擴大影響，則成為少數下跌的市場。

安聯投信產品首席蔡明潔表示，面對低利率大環境，投資人一方面會碰到債券收益率滑落的處境，一方面也可能要把投資債券所可能承受的信用風險和利率風險變動納入考量。故此，在投資策略上，投資人在尋求投資收益的同時，更需要在分散並配置在兼顧多元收益和多重資產的相關基金。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國經濟數數正向，優於預期的就業報告支撐美國市場，加上寬鬆政策延續，市場充沛資金持續支撐成長股、可轉債和高收益債等美國三大資產展望正向。

策略上，蔡明潔指出，像是股債混合的多重資產、高股息類的商品，因為受惠於產品設計，長期佈局較不受景象起伏的強資產，投資人也可以善用這類商品，做為補強收益的好工具；另外也可適度降低單一資產、避開特定債券的違約風險，加上股票市場流動性相對佳，根據過往經驗，在市場極度恐慌的時候，當下投資人所承受的流動性風險也較小，因此投資在不同資產類別的分散性策略也很重要。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，市場充沛持續推升台股走勢趨堅；加權指數挑戰前高、櫃買指數也創下十年新高，台股P/B回到相對高點；儘管有二次疫情、美中貿易摩擦等風險干擾市場，但受惠於新供應鏈的崛起以及各國貨幣與財政政策等推升，台股後市仍可正向看待。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，面對台股後市，仍建議可偏多看待；下半年預期資金主軸持續關注科技族群 因：一是時序上步入第三季開始的傳統拉貨旺季；二市iPhone開始啟動新代產品拉貨；三是受惠中美關係持續緊張，台灣去美化正面貢獻持續發酵，包括：IC設計晶圓代工等族群仍有望持續受惠。