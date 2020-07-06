熱錢推升股匯雙漲 外匯局長：外資沒炒匯 有進場買股票

全球央行瘋狂印鈔票，台北股匯市大開資金派對，匯銀主管估計，外資今（6）日匯入逾7億美元，新台幣匯率盤中狂升2.19角、最高升抵29.39元，中央銀行雙管齊下，盤中買入美元、尾盤進場作價，令新台幣匯率墜至29.551元後報收，創逾兩年新高，升值金額縮至5.8分，總成交量14.205億美元。

對於外資今日是否持續匯入，央行外匯局局長顏輝煌坦言，「外資有買超、還是有匯入」，且7月以來大致都匯入。對於外資匯入後是否投入股市、還是停泊在帳上？顏輝煌說，「匯進來就是要買股票，股票有上漲，哪天又賣超、匯出去，台幣這樣升，它當然兩邊都會賺。」

央行統計顯示，今日除日圓外，非美貨幣幾乎全數升值，其中人民幣領軍升值0.5%，韓元升值0.23%，星元、新台幣同步升值0.2%。

「台股太強了、站上萬二，外資也買超逾200億元，新台幣匯率怎麼可能不跟著升」，匯銀主管說。

觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場報價，1個月期報價維持預期新台幣升值的折價，顯示海外法人押寶，新台幣匯率短期內有機會升抵「29.3」字頭，匯銀主管預估，短期內新台幣實質交易區間將位於29.3~29.5元，但央行會視國際金融市場變化適時調節，不排除掌握時機後，仍會將新台幣收盤價壓回29.6元以下。

對於新台幣匯率盤中升抵「29.3」字頭，匯銀主管說，主要是人民幣匯率強升帶動，而台股今日也跟進陸股大漲，外資蜂擁匯入、買超台股逾200億元，資金行情發酵。

匯銀主管說，一直想等「29.5」再進場賣匯的出口商，等了很久一直賣不到這個價，而且愈等愈焦慮，匯價不但沒貶還屢創新高，部分出口商終於忍不住、跳進場加入外資的拋匯行列。

另一方面，美元買需除部分進口商外，也有投信海外ETF投資款匯出，但遠遠不及外資、出口商的賣匯力道，央行為維持匯市穩定進場提供流動性，但因國際匯市風向有助亞幣升值，不願逆水行舟的央行僅減緩新台幣升幅，並未大舉扭轉新台幣升勢。