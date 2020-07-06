新台幣過強、央行認進場阻升 6月外匯存底續創新高
熱錢瘋狂湧入導致外匯市場過度波動，中央銀行今（6）日坦言，6月確實進場買匯調節，加上外匯存底投資運用收益、歐元等貨幣升值三大因素，促使6月底外匯存底較5月大增41.76億美元，餘額增至4,886.91億美元，續創歷史新高紀錄。
資金行情持續發酵，台北股匯漲勢淒厲，央行外匯局局長顏輝煌指出，台股6月指數上漲679點、漲幅達6.2%，外資買超800億元，進而導致6月底外資持有國內股票、債券與新台幣存款餘額合計4,284億美元，較5月暴增360億美元，約當外匯存底的比重，也由上月的81%上漲至88%，增加7個百分點。
金管會公布，外資6月淨匯入31.34億美元，不過金管會統計屬於「資產基礎」，未包含央行統計的外資盈餘匯出約10億美元（現金基礎）。
央行提供資料顯示，台灣外匯存底屢創新高，僅次於中國大陸、日本、瑞士，蟬連全球第四大。根據各國目前公布最新資料，中國大陸、日本、瑞士、沙烏地阿拉伯，5月外匯存底均為增加，台灣與印度公布的6月資料，也全數較5月上升。
其中，中國大陸、印度月增金額超過百億美元，瑞士更是單月暴增231億美元。
對此，顏輝煌說，「美國爆發疫情後，除了降息到0%外還無限QE（量化寬鬆），聯準會資產負債表從3月初的逾4兆美元不斷增長，到6月底已經突破7兆美元，速度增加很快，資金外溢效果，錢都跑到其他國家去，讓其他國家匯率帶來很多不穩定因素，各國基於穩定國內金融市場或經濟穩定會進場調節。」
顏煇煌還說，聯準會介入信用市場跟債券市場，前幾天美國還提到可能要對殖利率設定目標區間，它們印這麼多鈔票跑到其他國家，讓其他國家間接匯率就會受到很大衝擊，必要時調節匯市為職責所在。
對於央行6月進場調節，顏輝煌強調，當資金大量匯入，使市場有失序疑慮時，央行會本於職責，進場維持新台幣匯率的相對穩定。
對於近期央行在匯市調節與尾盤作價，顏輝煌解釋，「我們的匯率政策一直以來都是如此，台灣是小型開放經濟體，匯率穩定有助廠商對外報價，台灣是採取管理浮動匯率制度。」
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