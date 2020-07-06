投資型保單 後收型搶市

合作金庫人壽今(6)日表示，隨著疾管家每天通知零新增病例的日數增加，台灣人民的生活逐漸恢復正常，但全球受到新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，不但改變人類各項生產活動，並嚴重衝擊全球經濟，包括IMF和IHS Markit 於近期都大幅調降全球經濟成長率至負3.0％，衰退幅度不但超過金融風暴時期之負1.71％，甚至為二戰後(1960 年後，有記錄起點)之新低成長紀錄。

在疫情逐漸緩解之際，今年7月又逢保險市場大地震，死亡門檻法測、宣告利率平穩機制、契約服務利潤(CSM)不得低於零等新制度上路，以往習慣以儲蓄型保險商品做為資產配置一環的投資人，不妨運用穩健靈活理財工具—投資型保險商品，在後疫情時代布局全球，做為中長期的理財規劃。

合庫人壽今日推出「好鑽100」後收投資型保險專案，搭配「景順全球優選短期高收益債券基金」，於土地銀行全國各分行上市。

景順債券型基金的風險等級為「RR3」，60%的成熟國家及40%的新興國家高度分散布局全球；透過不同經濟與產業的成長，可以降低長期的不確定性，並兼顧穩定息收，適合中長期理財規劃的投資人。

「好鑽100」後收投資型保險專案因無保費費用率的特色，讓客戶少了前置費用支出，客戶投入的保費，百分之百的進行投資；另外更吸引人的有多元幣別，如人民幣、美元、歐元、日圓與加幣等多達十種供客戶選擇。

此外，當客戶投資金額達新台幣300萬元以上，另享有帳戶管理費折扣及保單維護費用減免的多重優惠，讓資金運用更加彈性。

其中，月配息的機制也可為退休生活創造穩定現金流，同時創造樂活安養的退休好日子。如選擇壽險平台，還可享有身故保障，當投資人身故時，最少都有壽險保額的保障，不因投資的不確定性而影響到受益人的權益。

合庫人壽同時提醒國人，購買投資型保單時仍應隨時留意市場波動及匯率風險，應該要適時運用四次免費轉換標的機制，隨時調整投資配置，才能充份享有投資型保單所帶來的投資與保障雙重功能，創造樂活安養的退休人生。