國內旅遊夯 和泰產險推新型保障

隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊開始復甦，許多民眾趁著暑假規劃出遊行程，不過不少民眾仍存在「海外旅遊才需要保險保障，國內旅遊不需投保旅平險」的偏見。

旅行中的意外、突發狀況不分國內外，和泰產險建議民眾，國內旅遊仍需投保旅遊平安險，避免旅途中碰上天災或意外傷害，產生損失及額外的支出，旅途敗興而歸。

一般旅遊平安險，針對人身意外提供保障，除個人責任險之給付外，亦提供意外身故、失能保險金，及意外傷害醫療保險金補償保戶損失，因此在規劃旅遊行程時，建議規劃投保旅平險。

和泰產險特別針對國內旅遊平安險，推出新型保障內容，包含「法定傳染病補償金保險」，如登革熱、新冠肺炎等法定傳染病，旅途中若不慎感染，都能獲得相關保障。

此外，隨著夏日高溫影響，出遊在外用餐外食，若遇食物變質造成食物中毒，其中的「食物中毒慰問金保險」便能補償相關損失。

暑假到來，一家老小出遊，老人小孩最需要的「重大燒燙傷保險」，也是不可或缺的保障項目之一；還有小資自駕出遊若遇使用租車服務，駕駛他人汽車車體損失責任保險金，可補償保戶自負額最高1萬元的損失。

和泰產險全新規劃的國內旅遊平安險，完整保障，讓國人旅遊有恃無恐。

和泰產險提醒，防疫新生活到來，民眾在享受旅遊時光的同時，仍需注意維持個人防疫措施，落實勤洗手、呼吸道衛生、咳嗽禮節，並適當保持社交距離，共同防禦病毒入侵，台灣的美好環境靠大家共同來維護。