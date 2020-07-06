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外資認錯 6月淨匯入1,200億元
金管會今（6）日公布最新外資統計，6月外資終於認錯回頭了，6月轉呈淨匯入41.34億美元，約新台幣1,200億元，外資累計淨匯入水位也再度回升至2,009.1億美元。
金管會表示，6月1日到30日，一般外資淨匯入約41.35億美元，陸資累計淨匯出約0.01億美元，整體外資淨匯入41.34億美元，約新台幣1,200億元。
金管會資料顯示，1月外資淨匯入12.896億美元，新冠肺炎疫情衝擊台股，2月外資轉呈淨匯出38.97億美元。
3月持續淨匯出，金額明顯擴大到103.956億美元，4月外資再度淨匯出，金額縮小到4.284億美元，但5月再度擴大匯出33.93億美元；在連續四個月淨匯出後，6月終於轉呈淨匯入。
今年1月1日到6月底止，一般外資累計淨匯出126.77億美元，陸資累計淨匯出約0.13億美元，整體外資淨匯出126.9億美元，約新台幣3,700億元。
6月外資轉呈淨匯入，使得累計到今年6月底止，外資累計淨匯入水位重新站回2,000億美元以上，來到2,009.1億美元，包括一般外資累計淨匯入2,007.34億美元，陸資累積淨匯入1.76億美元。
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